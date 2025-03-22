Окупанти здаються в полон на 'гарячому' напрямку - військовий

Коротко:
- Росіяни намагаються штурмувати українські позиції поблизу Покровська
- Окупанти на Покровському напрямку здаються в полон
Російські окупаційні війська в районі Покровська Донецької області використовують тактику малих штурмових груп та намагаються пройти поміж українські позиції. Про це повідомив заступник командира 1-го батальйону з артилерії 3-ї бригада НГУ "Спартан" Ігор Шафігулін в етері Суспільне. Студія.
За його словами, росіяни намагаються проводити штурмові дії, однак ЗСУ відбивають будь-які спроби наступу загарбників.
Він вказав, що росіяни намагаються пішки дійти до позицій Сил оборони. Військовий пояснив, якщо раніше загарбники рухалися піхотними групами до 10 солдатів, то нині — по одній-дві особи.
"Нам трапляються різні (російські - Главред) військовослужбовці — є підготовлені добре, так і зовсім не добре, тому що вони не розуміють де вони знаходяться, всі їхні групи відбуваються за допомогою радіозв'язку та корегування з дронів противника. Вони на цей час підтають тільки особовий склад, броньованої техніки не було помічено, були помічені автомобілі "Ниви", "Жигулі", на яких вони намагаються просунутися якомога ближче до лінії зіткнення", — розказав майор.
Крім того, українські бійці беруть у полон окупантів, або ж загарбники самі приходять та добровільно здаються.
"Моральний стан не скажу, що в них на високому рівні. Тому що у багатьох із них це місяці якихось полігонів, на якому вони пройшли свій вишкіл та їх одразу закидають на лінію зіткнення. Більшість із них — це колишні ув'язнені, яких відібрали на контракт", — розказав заступник командира.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, 19 березня противник у районі Часова Яру намагався штурмувати позиції Сил оборони із застосуванням техніки. У результаті: п'ять одиниць ББМ було знищено, одна машина втекла. На Північному напрямку зафіксовано накопичення особового складу і техніки.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські Збройні сили здійснили незначне просування в західній частині Бєлгородської області Росії, тоді як російські війська досягли певних успіхів на півночі Сумської області. Згідно з інформацією російських військових кореспондентів, українські сили просунулися на південний захід від Демидівки, що розташована неподалік Бєлгорода, біля державного кордону.
Нещодавно речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин розповів, що армія країни-агресора Росії хоче покращити свої позиції в районі селища Дворічна на Куп'янському напрямку Харківської області. За його словами, росіяни намагаються формувати Оскіл.
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Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
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