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Росіяни активізувалися на важливій ділянці фронту: у ЗСУ назвали напрямок

Маріна Фурман
24 березня 2025, 20:57
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Поки російські атаки не відновилися до того рівня, якими були в лютому.
ВСУ, армия РФ
Трегубов прокоментував ситуацію поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Інтенсивність боїв під Покровськом відновилася
  • У ворога поменшало техніки та військових

Російські окупанти активізувалися на Покровському напрямку. Інтенсивність боїв відновилася, однак техніки та особового складу у противника поменшало. Про це розповів речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що після короткої паузи кількість боєзіткнень на Покровському напрямку сильно зменшилася, але пізніше окупанти знову активізувалися.

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За словами Трегубова, російські атаки не відновилися до того рівня, який був в лютому, тому що росіян фізично менше й техніки також менше.

"І їх менше, і техніки в них менше. Безпосередньо хлопці, що воюють на тих напрямках, кажуть, що вони менше росіян просто зараз бачать. Хоча інтенсивність частково відновилася. Це вказує на те, що росіяни просто зазнали великих втрат. Але вони не можуть залишити цей напрямок, бо він все ще входить в їхні плани з контролю цієї частини Донеччини", - пояснив Трегубов.

Росіяни активізувалися на важливій ділянці фронту: у ЗСУ назвали напрямок
Що відомо про Покровськ? / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, російські окупаційні війська в районі Покровська Донецької області використовують тактику малих штурмових груп та намагаються пройти поміж українські позиції.

Крім того, за словами, заступника командира 1-го батальйону з артилерії 3-ї бригади НГУ "Спартан" Ігоря Шафігуліна, росіяни намагаються проводити штурмові дії, однак ЗСУ відбивають будь-які спроби наступу загарбників.

Також українські бійці беруть у полон окупантів, або ж загарбники самі приходять та добровільно здаються.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявляв, що найближчим часом армія країни-агресора Росії може зосередитись на Краматорському напрямку. За його словами, йдеться про трикутник Торецьк – Часів Яр – Костянтинівка.

Тим часом представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що на Оріхівському напрямку росіяни намагаються захопити певні плацдарми та панівні висоти поблизу населених пунктів Степове та Лобкове.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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війна в Україні лінія фронту Покровськ Віктор Трегубов
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