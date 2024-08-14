Над Одесою стовп диму: росіяни вдарили по місту Іскандером

Мер Одеси попереджав про повторні пуски ракет з Криму у напрямку області.

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РФ атакувала Одесу Іскандером / Колаж: Главред, фото: Telegram, МО РФ

В Одесі пролунав потужний вибух. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння окупантами.

Згодом там зазначили, що росіяни запустили ракету у напрямку Одеської області. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав усіх перебувати в укриттях.

"Одеса та район, будьте в укриттях", - написав Кіпер.

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Згодом у місті пролунав потужний вибух. Це підтвердив і мер Одеси Геннадій Труханов.

"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях. Є інформація про повторний пуск балістики!" - написав він.

Олег Кіпер зазначив, що росіяни вдарили балістичною ракетою по припортовій цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки поранений водій зерновоза.

"Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеню важкості. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав він.

У Мережі з'явилися фото з великими стовпом диму, який підіймається над містом. Згодом опублікували і відео, на якому чути дуже потужний вибух.

Дивіться відео про "приліт" балістики в Одесі:

РФ атакувала Одесу Іскандером / фото: скріншот

Удар Росії по Україні - останні новини

Напередодні The Times писав із посиланням на джерела в Міноборони України, що Росія готує потужний обстріл українських міст, насамперед "важливих" будівель у Києві, намагаючись у такий спосіб нібито помститися за прорив у Курську область.

Зазначалося, що Росія може знову застосувати цілий арсенал ракет - крилатих і балістичних, а також "Шахеди".

Водночас аналітик Олександр Коваленко вважає, що російські військові можуть завдати масованого удару по Україні на День Незалежності, 24 серпня. Але навряд чи цей удар буде "апокаліптичним".

Як писав Главред, у ніч проти середи, 14 серпня, в Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських дронів. У Чернігівській та Житомирській областях під удар потрапили інфраструктурні об'єкти. У Київській області влучень не зафіксовано.

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