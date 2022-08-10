РФ не звинувачує Україну в ударах по Новофедорівці, щоб не визнавати безсилля своєї ППО - ISW

Вибухи в Новофедорівці прогриміли 9 серпня / Фото Telegram

У Кремлі не звинувачують Україну в ударах по військовому аеродрому в Новофедорівці в анексованому Криму, щоби не визнавати безсилля своєї протиповітряної оборони. Замість цього в Росії вигадують різні причини вибухів, за типом "детонації боєприпасів". Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Через деякий час після вибухів у Новофедорівці Міноборони Росії повідомило, що причиною інциденту став "вибух декількох авіаційних боєприпасів у складських приміщеннях авіабази "Саки".

При цьому відомство заявило, що вибухи нібито не призвели до жертв і пошкоджень російської авіаційної техніки.

Експерти зазначають, що у Кремля немає особливих причин звинувачувати Україну в нанесенні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму 9 серпня. У заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував дві неофіційні версії" прильотів " по військовому аеродрому в окупованому Криму. За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

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