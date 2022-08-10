УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ не звинувачує Україну в ударах по Новофедорівці, щоб не визнавати безсилля своєї ППО - ISW

10 серпня 2022, 07:45

У Росії вигадують різні причини вибухів на військовому аеродромі в окупованому Криму за типом "детонації боєприпасів".

Вибухи в Новофедорівці
Вибухи в Новофедорівці прогриміли 9 серпня / Фото Telegram

У Кремлі не звинувачують Україну в ударах по військовому аеродрому в Новофедорівці в анексованому Криму, щоби не визнавати безсилля своєї протиповітряної оборони. Замість цього в Росії вигадують різні причини вибухів, за типом "детонації боєприпасів". Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Через деякий час після вибухів у Новофедорівці Міноборони Росії повідомило, що причиною інциденту став "вибух декількох авіаційних боєприпасів у складських приміщеннях авіабази "Саки".

При цьому відомство заявило, що вибухи нібито не призвели до жертв і пошкоджень російської авіаційної техніки.

Експерти зазначають, що у Кремля немає особливих причин звинувачувати Україну в нанесенні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму 9 серпня. У заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував дві неофіційні версії" прильотів " по військовому аеродрому в окупованому Криму. За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

Інші новини:

війна в Україні ПВО Новофедорівка новини Криму війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:02

"Ми тут до чого?": Подоляк назвав причину вибухів у Криму

07:45

РФ не звинувачує Україну в ударах по Новофедорівці, щоб не визнавати безсилля своєї ППО - ISWВідео

07:16

Удар по аеродрому в Новофедорівці міг бути нанесений з окупованої території - військовий експертВідео

06:49

Ліквідовано 35 окупантів, спостережний пункт і склад БК: на півдні ЗСУ 7 разів вдарили по ворогу з неба

06:25

Війна в Україні: момент істини настане у вересніПогляд

Реклама
06:09

Карма наздожене всіх: чого чекати і побоюватися у повню 12 серпняВідео

05:22

"Будьте обережні": експерт розповів, як Росія мститиметься за КримВідео

04:45

120 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій інфляціїВідео

04:17

Здійснення бажань, великі гроші і казкова удача: 4 знаки зодіаку до кінця року не знатимуть бідВідео

03:45

"Коли побачать, що Акела промахнувся": експерт пояснив, коли Путіна скинуть з тронуВідео

03:10

Наступ росіян на півдні України вигідний для ЗСУ - ізраїльський офіцерВідео

02:35

"Наростіть волосся": Волочкова змінилася до невпізнання

02:15

Військовий експерт розповів, чи варто побоюватися російської гіперзвукової ракети "Циркон"

01:46

"Втечуть до РФ": експерт пояснив, що буде з проросійськи налаштованими українцями після деокупаціїВідео

00:51

Прикмети на 10 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб в будинок небезпека не прийшлаВідео

00:07

Гороскоп на сьогодні, 10 серпня 2022: Дівам - обман, Скорпіонам - тривога, Рибам - ворогиВідео

09 серпня, вівторок
23:57

Як не зіпсувати посуд: що категорично заборонено мити в посудомийці - секрети господиням

23:36

"Війна має завершитися Кримом": Зеленський висловився щодо вибухів на авіабазіВідео

23:32

"Дуже боляче": Зеленська не стримала сліз, розповідаючи японцям про загиблу ЛізуВідео

23:05

"Є дві версії": Арестович допустив удари по Криму з української зброїВідео

Реклама
22:55

"Тепер ми диктуємо умови": Путіну могли доповісти про удар по Криму на етапі планування - ЖдановВідео

22:46

"Ти не офіцер": українського ведучого не взяли в армію

22:39

США ввели жорсткі санкції проти чиновників Білорусі: хто потрапив до списку

22:30

ЗСУ перехоплюють ініціативу у війні: експерт назвав 3 причини, чому окупанти "гальмують наступ"Відео

22:03

"Міста потопають у трупах": росіяни перетворили Луганщину на руїни, Попасну відбудовувати не будутьВідео

21:57

У Путіна відкрилися очі, він скаржиться на проблеми алкоголізму і бідності в РФ

21:48

З’явилося відео моменту потужних вибухів на аеродромі в КримуВідео

21:40

В Україні може припинити роботу головний виробник дитячого харчування

21:38

Harpoon дістане до Криму: військовий експерт назвав наступну мету ЗСУВідео

21:29

США допоможуть розмінувати Україну: скільки коштів дадуть на підготовку саперів

21:17

Арестович пофілософствував і розповів жінкам, як знайти справжнє коханняВідео

21:17

Новофедорівка була "анонсом" серії ударів по Криму, далі буде Кримський міст – ЖдановВідео

20:52

По аеродрому окупантів у Криму вдарили українською зброєю - The New York TimesВідео

20:51

Олег Жданов розповів, чи мститиме Росія за "прильоти" по авіабазі в КримуВідео

20:47

Послала на три букви: Приходько розірвала стосунки із зазомбованою кумою з РФВідео

20:32

Після вибухів у Новофедорівці Кримський міст стає ціллю номер один – Олег Жданов

20:26

Шендерович відчув "нацизм" в пропозиції Зеленського вигнати росіян з країн ЗаходуВідео

20:20

Потужний "приліт" по Криму: переляканий Аксьонов повідомив про жертвуВідео

20:10

Прикмети на 11 серпня: 3 речі, які заборонено робити в різдво Миколи ЧудотворцяВідео

19:58

"Я його не люблю": Приходько знову "штрикає" Потапа

Реклама
19:57

"Все тільки починається": Подоляк потужно висловився про "прильотів" по авіабазі в КримуВідео

19:37

"Бавовна" в Криму: що відомо про ключовий аеродром окупантів у НовофедорівціВідео

19:36

Війна в Україні може закінчитися до кінця року: Жданов назвав головну умовуВідео

19:33

Актор-путініст Стівен Сігал приїхав на Донбас подивитися на місце вбивства українських полонених

19:25

Нагадуємо про заборону паління: в Міноборони з гумором відреагували на вибухи в КримуВідео

19:23

Великі неприємності і підступи ворогів: 2 знаки зодіаку чекають випробування до кінця 2022 рокуВідео

19:15

Заборона на в'їзд для росіян в західні країни повинна бути тотальноюПогляд

19:10

Окупанти замінували Запорізьку АЕС: до цього причетні вагнерівці - розвідкаВідео

18:59

"Пробили вікно" в російському ППО: експерт пояснив удар по аеродрому РФ в КримуВідео

18:46

"Стирчать ребра": на Орбакайте накинулися в мережі за надмірну худорлявість

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти