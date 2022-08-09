"Пробили вікно" в російському ППО: експерт пояснив удар по аеродрому РФ в Криму

AGM-88 HARM могли вивести з ладу РЛС/ППО окупантів, не виключили аналітики.
З'явилася нова версія про те, як міг бути завданий удар по аеродрому в Новофедорівці в захопленому РФ Криму.
Як припущення аналітики InformNapalm пишуть про те, що сьогодні могли нейтралізувати російське ППО в Криму, після чого міг бути завданий удар.
AGM-88 HARM вивели з ладу РЛС/ППО, а далі в пробите "вікно" залетіли поки ще не анонсовані ATACMS, не виключають аналітики.
Відзначається, що раніше з'являлася інформація про їх передачу Україні після російського військового злочину в Оленівці.
Потужні вибухи в Криму
Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.
Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.
При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.
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