"Пробили вікно" в російському ППО: експерт пояснив удар по аеродрому РФ в Криму

Удар по аеродрому в Новофедорівці / скріншот

З'явилася нова версія про те, як міг бути завданий удар по аеродрому в Новофедорівці в захопленому РФ Криму.

Як припущення аналітики InformNapalm пишуть про те, що сьогодні могли нейтралізувати російське ППО в Криму, після чого міг бути завданий удар.

AGM-88 HARM вивели з ладу РЛС/ППО, а далі в пробите "вікно" залетіли поки ще не анонсовані ATACMS, не виключають аналітики.

Відзначається, що раніше з'являлася інформація про їх передачу Україні після російського військового злочину в Оленівці.

Потужні вибухи в Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

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