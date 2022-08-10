"Будьте обережні": експерт розповів, як Росія мститиметься за Крим

Як Росія мститиме за удари по Криму / скрін

Потужні удари по аеродрому "Саки" в аннексированном Криму важливі та необхідні, але після цього Росія захоче помститися Україні, повідомив військовий експерт Ігаль Левін у Facebook.

За його словами, першим етапом стратегії ЗСУ було зняття артилерійської переваги окупантів, другим – сковування і позбавлення авіації.

"Упевнений, що це тільки початок. І, так, росіяни спробують відповісти. Будьте обережні. Не ходіть в людні місця. Коли чуєте тривогу, не полінуйтеся - заходьте хоча б в коридор і подалі від вікон", - зазначив Левін.

Потужні вибухи в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

У Міноборони України з гумором відреагували на сьогоднішні потужні вибухи в Криму. В заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував дві неофіційні версії "прильотів" по військовому аеродрому в окупованому Криму. За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

Читайте також: