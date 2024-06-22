Ударних груп немає: ЗСУ починають зачистку на Харківщині - Братчук

Після невдалого наступу на Харківщині, ЗСУ поступово зачищають цей напрямок, а ворог ще й втратив можливість просування на Півночі.

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Ворог втратив багато особового складу, а головне - можливість розширити наступ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

Невдала операція з наступу армії країни-агресора Росії на Харківщині обернулася для окупантів не лише великими втратами у техніці і живій силі, а й втратою можливості просуватися на півночі. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Зараз українські оборонці перейшли до контратак і зачищають окремі напрямки на Харківщині. Через це у ворога фактично немає шансів на реалізацію задуманих планів в регіоні та на Чернігівщині чи Сумщині.

"Контратакувальні дії з боку Сил оборони України призводять до того, що вулиця за вулицею, у тому ж Вовчанську, зачищають від окупантів. Ворог зазнав великих втрат, і зараз не формує вже якихось ударних груп, щоб просуватися на Чернігів, Суми. Тому що, як кажуть, впоратися б хоч тут", — сказав Братчук. відео дня

Речник добровольчої армії "Південь" додав, що нині ворожа армія намагається створити нову точку напруги, саме через це російські угруповання останніми днями посилили тиск на Торецькому напрямку, що на Донеччині. Не вщухають тяжкі бої і на інших напрямках.

"Це Покровський, Курахівський напрямок, Краматорський, де ворог намагається діяти максимально активно. Той же Часів Яр. Там противник дуже активно атакує в районі мікрорайону Новий, де пройшов позиції по каналу", — зазначив він.

Через те, що у ворога не вийшло розосередити українські сили наступом на Харківщині, а потім і до півночі, командування РФ, найімовірніше, прийняло рішення повернутися до активніших ударів на Донецькому напрямку.

"Вони хотіли розтягнути наші бригади, інші сили і засоби Сил оборони на цих ділянках для того, щоб знищувати наш ресурс. І, відповідно, вже ніхто б не думав про те, щоб планувати і тим паче проводити в майбутньому якісь атакуючі, наступальні операції. Враховуючи, що цього у ворога не вийшло, Донецький напрямок залишається головним. Але при цьому їм необхідно було, принаймні, визначити щось нове, десь спробувати активізувати свої дії. Цілком очікувано, скажу чесно, що таким пунктом виявилося місто Торецьк", — переконаний Братчук.

Точних завдань в районі Торецька ворог не має. Головний і незмінний план окупаційних військ - це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак ЗСУ не дають можливості його реалізувати.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Наступ окупантів на Півдні та Сході - що відомо

Нагадаємо, за минулу добу окупанти РФ призупинили свої активні бойові дії на Харківському напрямку і не проводили наступ. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районах Вовчанська, Тихого і Глибокого, через те, що вони частково втратили боєздатність.

Раніше стало відомо, що бійці Збройних сил України знищили майже весь батальйон російських окупантів разом із командиром під час боїв у районі Часового Яру на Донеччині.

Напередодні російські окупаційні війська значно посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі міста Торецьк Бахмутського району на Донеччині. Крім того, ворог на цьому напрямку зміг захопити населений пункт Шуми.

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