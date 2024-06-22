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Ситуація різко змінилась: екскомандир "Айдару" назвав новий план РФ на Харківщині

Юрій Берендій
22 червня 2024, 09:29
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Російські окупанти були змушені змінити свої плани щодо просування на Харківщині і зосередитись на утриманні зайнятих території, вважає Євген Дикий.
Ситуація різко змінилась: екскомандир 'Айдару' назвав новий план РФ на Харківщині
Росіяни кардинально змінили стратегію боїв на Харківщині / Колаж Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Міноборони РФ

Сили оборони України змусили російське командування прийняті рішення про перехід від наступу до глухої оборони в ході боїв на Харківщині. Про це в ефірі Radio NV повідомив ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий

За його словами, росіяни на початку проведення наступальної операції на Харківщині планували також наступ на Сумщині. Однак, командуванню військ РФ довелось перекидати на Харківський напрямок більше підрозділів, ніж планувалось.

"Взагалі (окупантам довелося — ред.) змінити там (у Харківській області - ред.) свої плани від великого просування в глибину нашої території до спроби зараз утримати хоча б ту п’ятикілометрову смугу, яку вони віджали в перші дні свого наступу. Наразі вони там вже в глухій обороні", - сказав він.

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Крім того, Дикий зауважив, що це не означає полегшення для українських військових на даному напрямку боїв. Він додав, що там тривають інтенсивні бої неподалік від Липців та в місті Вовчанськ.

"Але це вже бої, де ми в наступі. Ми там вже помінялися місцями", — розповів екскомандир роти батальйону Айдар.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України звільнили від російських окупантів село Тихе та райони в південній і центральній частинах села Стариця поблизу Вовчанська в Харківській області.

Російські війська в районі Вовчанська продовжують невдалі спроби наступу на позиції ЗСУ. Незважаючи на це, українським захисникам вдається проводити контратаки та відновлювати втрачені позиції, що свідчить про поступове покращення ситуації для України, розповів військово-політичний аналітик Денис Попович.

У Вовчанську на Харківщині тривають цілодобові вуличні бої, ситуація залишається напруженою. ЗСУ стабілізували лінію фронту по річці Вовча, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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