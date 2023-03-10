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РФ не може часто бити ракетами по Україні: у британській розвідці назвали причину

10 березня 2023, 11:30
РФ 9 березня завдала не менше 80 дальніх ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
Ракетний удар
РФ завдала нового ракетного удару по Україні / pixabay.com, vpk.name

Проведення російськими окупантами масованої ракетної атаки по території України через три тижні після колишньої може пояснюватися необхідністю очікування поставок ракет від виробників.

Про це йдеться в звіті британської розвідки, опублікованій в Twitter Міністерства оборони Великобританії та Північної Ірландії.

"Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, збільшується, тому що Росії зараз необхідно накопичити критичну масу нових ракет безпосередньо у промисловості перш ніж вона зможе завдати досить потужного удару, щоб переконливо розтрощити українську систему ППО", — йдеться у зведенні.

відео дня

У британській розвідці зазначають, що РФ 9 березня завдала не менше 80 дальніх ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням крилатих ракет, ракет ППО в ролі "земля-земля", ударних безпілотників іранського виробництва, безпілотних літальних апаратів і "надзвичайно великої кількості гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування".

"Це була перша велика хвиля дальніх ударів з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські офіційні особи повідомили про загибель щонайменше 11 мирних жителів", — йдеться у звіті.

Скріншот
/ @DefenceHQ

Як відомо, 9 березня російські окупанти протягом доби здійснили пуск десяток ракет різного базування, 34 з яких були знищені і ще 8 не досягли своїх цілей.

Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед-136", половина яких була збита.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначає, що інтенсивність ракетних ударів російських окупантів і шкода від них для України неминуче падатиме, а ефективність систем ППО-зростатиме. Для пересічного українця тенденція з російськими ракетними ударами по Україні буде позитивною, каже Жданов.

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