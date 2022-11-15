Після відступу з Херсона Росія посилить бойові дії в Донецькій області - ISW

Бої навколо Бахмута, Донецька і на заході Донецької області посиляться, вважають аналітики / Фото 10-та гірничо-штурмова бригада

Після відступу із Херсона та виведення російських військ з правого берега Дніпра Міністерство оборони РФ посилило пропаганду нібито про "територію Росії" в Донецькій області. Імовірно, це робиться для того, щоб підкреслити, що окупанти активізуються саме на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що Міністерство оборони РФ стверджувало, що російські війська нібито завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада і Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після того, як кілька тижнів не заявляли про російські територіальні "досягнення".

За оцінкою ISW, російські війська перекинуть в Донецьку область після того, як вони залишили правий берег Херсонської області. На думку експертів ISW, це призведе до активізації боїв навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

Аналітики вказують, що навіть якщо росіяни після посилення свого угруповання зможуть домогтися успіхів в цих районах в найближчі дні або тижні, то ці успіхи навряд чи будуть значними в оперативному плані.

Як повідомляв Главред, 14 листопада аналітики ISW писали, що господар Кремля Володимир Путін підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить всю Донецьку область.

Звільнення Херсонської області

9 листопада міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоби переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості. Місто перебувало в окупації понад 8 місяців.

14 листопада президент Володимир Зеленський прибув в Херсон. Він особисто зустрівся з українцями, які весь цей час виживали в обласному центрі, а також з українськими захисниками, які звільнили місто.

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