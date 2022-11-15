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На лівобережжі Херсонщини в Олешках і Голій Пристані йдуть бої - Арестович

15 листопада 2022, 08:33

На лівому березі Дніпра вже добу відбуваються певні події, можливо, там діють партизани, вважає радник Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович, ВСУ
На Лівому березі Дніпра знищено батарею РСЗВ Град РФ з охороною - Арестович / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка (ілюстративне фото), УНІАН

У захоплених військами Росії населених пунктах Олешки і Гола Пристань, які знаходяться на лівобережжі Херсонської області, йдуть бої. Знищено батарею реактивних систем залпового вогню Град. Можливо, там діють партизани. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі програми Фейгін Live увечері, 14 листопада, він розповів про те, що в Голій Пристані і Олешках, які знаходяться на kівому березі Дніпра і залишаються під окупацією військ РФ, йдуть бої.

"Тепер дивимося Херсон і переносимося на Голу Пристань... І Олешки, які прямо навпроти Херсона. Ось злі язики кажуть, що там кояться страшні речі", - зазначив Арестович.

За його словами, у цих населених пунктах чути звуки пострілів з автоматів. Знищена батарея РСЗВ Град з охороною, "закошмарені" окремі машини і знаходяться там патрулі.

Як вважає радник ОП, можливо, проти військ РФ там діють партизани.

"Там постійно щось трапляється вже добу. Думаю, там партизани", - підкреслив Олексій Арестович.

Армія України звільнила Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона, який з березня перебував під окупацією військ РФ. У місті з'явилися державні прапори України. Місцеві жителі з радістю і щастям зустрічали бійців ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський ввечері виступив зі зверненням, в якому заявив, що першими до Херсона зайшли спеціальні підрозділи ЗСУ. Зеленський підтвердив - Україна звільняє Херсон. Він підкреслив, що армія продовжить свою контрнаступальну операцію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що Україна не піде на сценарій, що передбачає "заморозку війни" після звільнення Херсона. За його словами, ЗСУ виконуватимуть поставлені командуванням завдання та звільнятимуть окуповані РФ українські території.

Дивіться відео ТСН - жителі Херсона розповіли про ситуацію в місті

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