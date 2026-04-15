РФ збирає сили для повної окупації стратегічного міста - деталі від DeepState

Юрій Берендій
15 квітня 2026, 17:28
Аналітики повідомляють про просування російських сил на окремих ділянках фронту, що посилює тиск на оборону в районі Покровська та Мирнограда.
  • Росіяни намагаються окупувати Мирноград
  • Ворог майже повністю окупував Гришине

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації на Донеччині російські окупаційні війська мають просування та нарощують сили для повного захоплення Мирнограда і прилеглих територій. За даними аналітичного проєкту DeepState, противник зосереджує піхоту й техніку, зокрема на півдні міста.

Аналітики зазначають, що ворог може накопичувати ресурси в цій частині через обмежені можливості українських дронів діставати до цих позицій. Раніше також повідомлялося про перекидання ствольної артилерії до південних околиць.

"Наразі накопичені ресурси противник використовує для тиску на північні околиці міста, щоб дотиснути місто та його агломерацію. Одночасно з цим є просування та закріплення ворога по посадці на північ від Рівного, що ставить під загрозу тих, хто утримує цей мішок в районі Світлого", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські сили контролюють за допомогою дронів так звану "kill zone" у радіусі до 20 км від центру Мирнограда, завдаючи ударів по будь-яких рухомих цілях, що суттєво ускладнює пересування та дії в цьому районі.

Також, за даними аналітиків, триває тиск з боку військ РФ у напрямку Гришиного з боку Покровська — противник поступово заходить у населений пункт і майже повністю його захопив. Фіксуються й часті спроби інфільтрації в районах Новоолександрівки та Василівки.

Як росія використала великоднє перемир'я - думка експерта

Як писав Главред, російські війська під час великоднього перемир’я активізували перекидання техніки з району Бердянська у напрямку північної частини Донецької області. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, переміщення здійснюється відкрито, без спроб маскування. Окупанти при цьому активно використовують Маріуполь як ключовий логістичний центр для посилення своїх сил на півночі регіону.

"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись", — зазначив очільник Центру.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували наступальні дії вздовж усього фронту, який простягається приблизно на 1200 кілометрів. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, така інтенсивність пов’язана, зокрема, зі зміною погодних умов, і бойові дії ведуться майже по всій лінії зіткнення.

Водночас окупанти продовжують формувати буферну зону вздовж державного кордону в Сумській області, намагаючись закріпитися на місцевості та виявити вразливі ділянки, зазначають аналітики DeepState.

Крім того, російські сили здійснюють штурмові дії на Сумщині, зокрема використовуючи для просування газову інфраструктуру. Водночас ці дії не слід розцінювати як повноцінний наступ на Суми, наголосив глава ЦПД при РНБОУ Андрій Коваленко.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

