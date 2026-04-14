"Є просування": РФ пішла у наступ на Сумщині

Російські окупанти намагаються штурмувати прикордоння Сумської області та пересуваються по трубах.

РФ наступає у Сумській області

Окупанти штурмують прикордоння Сумщини

Сили оборони відійшли з позицій у районі Миропільського

Росіяни намагаються пересуватися газовою трубою

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових у Сумській області. Ворожі війська просуваються по газовій трубі. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Водночас він наголосив на тому, що ці штурмові дії у прикордонні не варто вважати наступом на Суми.

"Приклад одного зі штурмів - 29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ої бригади ДШВ, - йшли по газовій трубі. Вся група окупантів була знищена", - зазначив він.

Речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що росіяни поновили наступальні дії у прикордонних районах Сумської області. Мова йде про штурми у районі Миропільського. Також ворог намагається наблизитись до села Новодмитрівка, але там успіху не має, пише Укрінформ.

"Щодо Миропільського - так, є просування", - зазначив Трегубов.

Він додав, що бойові дії тривають також у районі Мар'їного, але там ділянка залишається "сірою зоною".

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу.

За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин.

Основне завдання - стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська намагаються здійснити обхід українських сил на Оріхівському напрямку, роблячи ставку на флангові дії. Про це в ефірі Київ24 повідомив директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Крім того, війська РФ активізували перекидання техніки з Бердянська на північ Донеччини, скориставшись великоднім перемир’ям. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що аналітичний портал DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій. Окупаційні війська РФ захопили назелений пункт на Гуляйпільському напрямку.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

