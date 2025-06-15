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РФ завдала масованого удару по Полтавській області: під ударом енергетика

Маріна Фурман
15 червня 2025, 10:16
59
В регіоні обійшлося без постраждалих.
удар по Полтавской области
Ворог здійснив комбіновану атаку на Полтавську область / Колаж: Главред, фото ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Полтавську область ракетами і дронами
  • Під російський удар потрапили обʼєкти енергетичної інфраструктури

У ніч на 15 червня, російські окупанти масовано атакували ракетами та ударними дронами Полтавську область, є пошкодження у Кременчуцькій громаді. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут у своєму Telegram.

Він зазначив, що внаслідок російської атаки, інформація про постраждалих не надходила.

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"Сьогодні вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", - поінформував Когут.

  • Удар РФ по Полтавський області 15 червня
    Удар РФ по Полтавський області 15 червня фото: ДСНС
  • Удар РФ по Полтавський області 15 червня
    Удар РФ по Полтавський області 15 червня фото: ДСНС
  • Удар РФ по Полтавський області 15 червня
    Удар РФ по Полтавський області 15 червня фото: ДСНС
  • Удар РФ по Полтавський області 15 червня
    Удар РФ по Полтавський області 15 червня фото: ДСНС
  • Удар РФ по Полтавський області 15 червня
    Удар РФ по Полтавський області 15 червня фото: ДСНС
  • Удар РФ по Полтавський області 15 червня
    Удар РФ по Полтавський області 15 червня фото: ДСНС

За його словами, у Кременчуцькій громаді під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

"Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС", - написав глава ОВА.

У Чутівській громаді через падіння уламків дронів пошкоджені житлові будинки та автівки.

РФ завдала масованого удару по Полтавській області: під ударом енергетика
Shahed / Інфографіка: Главред

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Хто такий Володимир Когут?

Володимир Когут — тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА), раніше обіймав посаду заступника голови Полтавської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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