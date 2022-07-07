"Вони, мабуть, нічого й не відчули": в Торецьку ракета РФ влучила в будинок і вбила всю сім’ю

У Торецьку ракета РФ влучила в будинок і вбила всю сім’ю/ скрін

Внаслідок удару окупантів по житловому сектору міста Торецьк на Донеччині у середу, 6 липня, в одну мить загинула ціла сім’я – донька, мама і бабуся.

Ворожа ракета потрапила у житловий будинок, де перебувала сім’я. Вижити не вдалося нікому – будівля завалилася просто на них. Про це повідомили у Донецькій облдержадміністрації, оприлюднивши відео наслідків ракетного удару.

"Ракета потрапила просто в цей дім… Донька, мама і бабуся (загинули – ред.). Не винні ні в чому абсолютно. Якщо вони спали, то вони, напевно, нічого не відчули. Ніхто не знає, їх викинуло в іншу частину будинку, все вперемішку", – розповідає місцевий житель Андрій.

У той день ракети окупантів влучили у два будинки приватного сектору. Той, де перебувала сім’я, був зруйнований повністю.

Ще одна російська ракета тоді ж влучила поряд із соціальним об'єктом, проте не вибухнула.

Нагадаємо, пізно вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок та дві бази відпочинку. 18 людей загинули, серед них дві дитини. 30 осіб поранено.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу окупантами Очакова на Миколаївщині у ніч на 28 червня загинула 8-річна дівчинка Єва Смульська. Ракета влучила просто у їхній будинок. Інших членів сім’ї вдалося відкопати з-під завалів, а Єву з 50-річною бабусею врятувати уже не вдалося.

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