Які міста стануть ціллю нової масованої атаки: експерт розкрив плани РФ

Експерт наголосив, що масовані атаки РФ по великих містах мають не військову, а психологічну мету.

Яким буде наступний масований удар РФ

Головне із заяви експерта:

Удари РФ по Україні ставатимуть дедалі жорстокішими

Для атак Росія обирає ключові міста, які мають стратегічне значення

Росія здатна здійснювати кілька масованих атак щомісяця

Найближчим часом атаки країни-агресора Росії по Україні можуть посилитися. Під ударами, ймовірно, опиняться стратегічні міста. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

"На сьогоднішній день, я думаю, що дедалі будуть жорстокіші обстріли, тому що Російська Федерація потроху починає видихатися. І вони розуміють, що вони довго так не протягнуть. Тому, на їхню думку, тиснути треба набагато сильніше", - розповів він. відео дня

За його словами, масовані атаки Росії по великих містах України мають не військову, а психологічну мету - тиск на населення.

Він додав, що Росія обирає ключові українські міста, які мають стратегічне значення.

"Вони вибирають такі ключові міста, які є опорниками. Дніпро - це ж наш тиловий хаб, Одеса - це ворота нашої країни, торгові ворота", - наголосив експерт.

Жданов вважає, що серед потенційних напрямків наступної масованої атаки є Запоріжжя.

"Може бути Запоріжжя, тому що вони (росіяни, - ред.) дуже сильно прагнуть проломити наш Гуляйпільський напрямок і вийти на Запоріжжя", - зауважив він.

Водночас, експерт підкреслив, що інтенсивність ударів по Києву наразі дещо зменшилася.

"По Києву вони трошки заспокоїлися, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, які були руйнування у столиці, ми знаємо, що буде величезна проблема наступної зими. І вони ж це теж знають, у них теж розвідка працює", - каже Жданов.

Крім того, на його думку, Росія здатна здійснювати кілька масованих атак щомісяця.

"Судячи по ракетах, я думаю, що не більше, ніж двічі, максимум тричі на місяць. Якщо брати по "шахедних" нальотах, то тут, я думаю, що чотири рази вони можуть організувати на місяць. Десь приблизно три-чотири масовані обстріли на місяць", - підсумував експерт.

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура.

Ніч на 27 квітня в Одесі також була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. За медичною допомогою звернулися 10 осіб, зокрема, двоє дітей.

Уночі 25 квітня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Дніпру. Ворог атакував місто ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами. Щонайменше п'ять осіб - загинули.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

