"РФ накопичує ракети": Буданов сказав, коли окупанти планують масовано вдарити по Україні

Російські окупанти планують зірвати український контрнаступ, зокрема і за допомогою використання ракет.

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Буданов сказав, коли окупанти планують масовано вдарити по Україні/ УНІАН, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія намагається накопичити певний запас ракет, щоб використати їх для спроби зірвати український контрнаступ.

Але наразі російські ракетні поставки закінчуються і їхні запаси вже майже на нулю. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в "YahooNews".

"Вони намагаються накопичити певні запаси і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля", – зазначив Буданов.

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Ракетні удари РФ по Україні

Раніше у ЗСУ повідомили, що підрозділи Повітряних сил вперше зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot. Це сталося під час нічної атаки 4 травня.

Проте речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що поки що не варто радіти першому збиттю ракети "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже Україні потрібно більше таких систем, щоб мати змогу захистити українські території від балістичних ракет.

Нагадаємо, у неділю, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 осіб. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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