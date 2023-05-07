"РФ накопичує ракети": Буданов сказав, коли окупанти планують масовано вдарити по Україні

Країна-агресорка Росія намагається накопичити певний запас ракет, щоб використати їх для спроби зірвати український контрнаступ.
Але наразі російські ракетні поставки закінчуються і їхні запаси вже майже на нулю. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в "YahooNews".
"Вони намагаються накопичити певні запаси і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля", – зазначив Буданов.
Ракетні удари РФ по Україні
Раніше у ЗСУ повідомили, що підрозділи Повітряних сил вперше зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot. Це сталося під час нічної атаки 4 травня.
Проте речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що поки що не варто радіти першому збиттю ракети "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже Україні потрібно більше таких систем, щоб мати змогу захистити українські території від балістичних ракет.
Нагадаємо, у неділю, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 5 осіб. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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