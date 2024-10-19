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Росія двічі вдарила по центру Запоріжжя: пошкожено будівлі, є постраждалі

Руслана Заклінська
19 жовтня 2024, 19:02оновлено 19 жовтня, 19:44
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Російські окупанти завдали два удари КАБами по Запоріжжю, розповів глава ОВА Іван Федоров.
Росія двічі вдарила по центру Запоріжжя: пошкожено будівлі, є постраждалі
Росіяни атакували КАБами центр Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ввечері суботи, 19 жовтня, в Запоріжжі прогриміли вибухи. Російські окупанти завдали два удари КАБами по центру міста. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запоріжжі!" - написав він.

Близько 17:10 в Запорізькій області оголосили повітряну тривога через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Повітряні сили України попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

відео дня

Незабаром військові повідомили про запуск керованих авіаційних бомб (КАБ) росіянами по території Запоріжжя.

"Пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя!" - йдеться повідомленні Повітряних сил.

Близько 18:04 в місті прозвучав вибух. Одразу за ним пригримів повторний вибух.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі. Всі комунальні служби вже працюють на місці", - повідомив Федоров.

Глава Запорізької ОВА розповів, що внаслідок ворожого удару КАБами постраждало три людини.

Оновлено 19:42: За словами Федорова, кількість постраждалих зросла до чотирьох. Поранення отримали три жінки і чоловік.

Росія двічі вдарила по центру Запоріжжя: пошкожено будівлі, є постраждалі
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіла на Київ.

У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та однин з ресторанів, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 жовтня Росія здійснила масований повітряний напад на Україну. Ворог запустив понад 100 повітряних цілей: до 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Військові ЗСУ активно відбивали напад, задіявши авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи радіоелектронної боротьби. Станом на 12:00 було збито чотири ракети Х-59/69 та 42 безпілотники в кількох областях України, зокрема в Одеській та Київській. Інформація про ще 46 знищених російських безпілотників уточнюється.

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