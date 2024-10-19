Росія двічі вдарила по центру Запоріжжя: пошкожено будівлі, є постраждалі

Російські окупанти завдали два удари КАБами по Запоріжжю, розповів глава ОВА Іван Федоров.

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Росіяни атакували КАБами центр Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ввечері суботи, 19 жовтня, в Запоріжжі прогриміли вибухи. Російські окупанти завдали два удари КАБами по центру міста. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запоріжжі!" - написав він.

Близько 17:10 в Запорізькій області оголосили повітряну тривога через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Повітряні сили України попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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Незабаром військові повідомили про запуск керованих авіаційних бомб (КАБ) росіянами по території Запоріжжя.

"Пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя!" - йдеться повідомленні Повітряних сил.

Близько 18:04 в місті прозвучав вибух. Одразу за ним пригримів повторний вибух.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі. Всі комунальні служби вже працюють на місці", - повідомив Федоров.

Глава Запорізької ОВА розповів, що внаслідок ворожого удару КАБами постраждало три людини.

Оновлено 19:42: За словами Федорова, кількість постраждалих зросла до чотирьох. Поранення отримали три жінки і чоловік.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіла на Київ.

У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та однин з ресторанів, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 жовтня Росія здійснила масований повітряний напад на Україну. Ворог запустив понад 100 повітряних цілей: до 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Військові ЗСУ активно відбивали напад, задіявши авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи радіоелектронної боротьби. Станом на 12:00 було збито чотири ракети Х-59/69 та 42 безпілотники в кількох областях України, зокрема в Одеській та Київській. Інформація про ще 46 знищених російських безпілотників уточнюється.

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