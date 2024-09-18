РФ може воювати ще рік-два, але дещо може змінити ситуацію – Романенко

Ситуація на фронті залежить від допомоги союзників, каже Романенко.

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Скільки років може воювати РФ / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Армія країни-агресорки Росії зможе вести бойові дії проти України щонайменше рік-два. Про це заявив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі "Еспресо".

"Є різні оцінки ситуації та її перспективи. Західні та українські фахівці оцінюють стан ведення війни та потенціал РФ на даний час, зокрема, в економіці та оборонно-промисловому комплексі, враховуючи переведення країни на воєнні рейки. У такому стані Росія може триматися ще рік-два вести бойові дії, залежно від інтенсивності", - сказав він.

За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залежатиме від того, як союзники України допомагатимуть з постачанням зброї, техніки та боєприпасів.

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"Річ у тому, що наразі РФ отримує підтримку від своїх "партнерів" - лише Північна Корея надала росіянам 5 млн артилерійських снарядів", - наголосив генерал-лейтенант.

Він також додав, що наразі, після певної паузи, допомога американських союзників, на жаль, не є достатньо ефективною.

"Стан і перспективи будуть залежати від того, чи нададуть партнери допомогу, яка змінить ситуацію, чи все залишиться на нинішньому рівні. Наразі ситуація на фронтах важка. Якщо ситуація зміниться завдяки широкій допомозі, є оптимістичний шанс, що до кінця наступного року може розпочатися розмова про перехід до переговорів з міцною позицією України щодо зупинення бойових дій", - підкреслив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Михайло Подоляк говорив, що Україна не розглядає можливість заморожування війни з РФ, бо це призведе до більш масових вбивств цивільного населення.

Також відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що війна в Україні навряд зможе закінчитись в цьому або наступному році.

В той же час, військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде припустив, що оптимістичний сценарій передбачає завершення війни десь наприкінці лютого 2025 року, але є й песимістичний сценарій.

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