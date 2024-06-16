'Гнутись, але не ламатись': чим особлива нова стратегія ЗСУ на полі бою - АР

В такій стратегії час грає на користь – можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше, зазначає видання.

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Україна розгорнула гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки" / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Вогнева міць ЗСУ покращилася після того, як законодавці схвалили вкрай необхідний пакет військової допомоги. Про це пише The Associated Press.

Видання аналізує, що, хоча надходження західних боєприпасів зменшило кричущу артилерійську перевагу РФ, російські війська все ще завойовують позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть це робити влітку.

За словами видання, Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись", щоб виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.

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"Україна розгорнула гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки не буде краще озброєна і забезпечена. За словами військових, приймаючи болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, українські війська можуть воювати більш ефективно і зберігати особовий склад", - пише АР.

Аналітики додають, що в такій стратегії час грає на користь – можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.

Також видання підкреслює, що ця стратегія контрастує з дев'ятимісячною битвою за місто Бахмут, де українські війська зазнали значних втрат в марній спробі втримати місто.

В той же час, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив Associated Press, що Україна вже бачить результати американської допомоги: "Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1".

Гаврилюк зазначив, що для нейтралізації російської авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16, але й запевнив, що з часом Україна досягне переваги у власному повітряному просторі.

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія все ще зберігає перевагу у живій силі та артилерії на Харківському напрямку, однак це не дає їй можливості просуватися вперед. Навпаки - зараз українські військові поступово відвойовують втрачені території.

Варто підкреслити, що до кінця літа окупанти будуть намагатись захопити Часів Яр, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Також додамо, що російські окупанти не захопили село Іванівське. Війська РФ намагаються просунутися углиб Часового Яру, однак місто перебуває під контролем ЗСУ.

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