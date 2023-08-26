РФ може оборонятися "хоч все життя": Буданов назвав невичерпний ресурс Путіна

Окупанти РФ вже вичерпали свій ресурс з боєприпасів, підкреслив Кирило Буданов.

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Кирило Буданов розповів про ресурс РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив про те, що окупанти РФ мають у своєму розпорядженні невичерпний людський ресурс для продовження війни.

"Немає у Путіна ресурсу, крім людського. Більше ніякого ресурсу немає, економіки немає, військово-промислового ресурсу немає, запаси вичерпані. Людського матеріалу у них дуже багато, проте це єдине, що у них є в достатній кількості", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Разом з тим він зазначив, що окупанти вже вичерпали свій ресурс з боєприпасів, у зв'язку з чим змушені випрошувати припаси у третіх країн.

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"За останні роки Росія була друга-третя країна з експорту. Водночас у неї ще був і чорний експорт. У чорному експорт йшло набагато більше, ніж у білому", - підкреслив глава ГУР.

Він нагадав, що вже через півроку росіяни почали їздити в Іран, Африку, Кубу, оскільки їх основний обсяг промисловості був знищений.

Співрозмовник попередив про те, що людського ресурсу у Росії достатньо, щоб оборонятися в тимчасово окупованих територіях України "хоч все життя", якщо українська сторона не проводитиме активні дії.

"Тримати в обороні (тимчасово окуповані території, - ред.) можуть довго. Якщо ми не будемо проводити активні дії, тримати можуть хоч все життя", - додав Буданов.

Раніше Володимир Зеленський назвав єдиний дипломатичний шлях закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що запропонована ним Формула миру є важливою платформою не тільки для справедливого закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України.

Нагадаємо, Буданов розповів, скільки бомбардувальників "Ту-22" залишилося у росіян. На російських аеродромах Сольці і Шайковка після недавніх атак повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені, сказав Буданов.

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