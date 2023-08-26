РФ може оборонятися "хоч все життя": Буданов назвав невичерпний ресурс Путіна

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив про те, що окупанти РФ мають у своєму розпорядженні невичерпний людський ресурс для продовження війни.
"Немає у Путіна ресурсу, крім людського. Більше ніякого ресурсу немає, економіки немає, військово-промислового ресурсу немає, запаси вичерпані. Людського матеріалу у них дуже багато, проте це єдине, що у них є в достатній кількості", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо Свобода.
Разом з тим він зазначив, що окупанти вже вичерпали свій ресурс з боєприпасів, у зв'язку з чим змушені випрошувати припаси у третіх країн.
"За останні роки Росія була друга-третя країна з експорту. Водночас у неї ще був і чорний експорт. У чорному експорт йшло набагато більше, ніж у білому", - підкреслив глава ГУР.
Він нагадав, що вже через півроку росіяни почали їздити в Іран, Африку, Кубу, оскільки їх основний обсяг промисловості був знищений.
Співрозмовник попередив про те, що людського ресурсу у Росії достатньо, щоб оборонятися в тимчасово окупованих територіях України "хоч все життя", якщо українська сторона не проводитиме активні дії.
"Тримати в обороні (тимчасово окуповані території, - ред.) можуть довго. Якщо ми не будемо проводити активні дії, тримати можуть хоч все життя", - додав Буданов.
Раніше Володимир Зеленський назвав єдиний дипломатичний шлях закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що запропонована ним Формула миру є важливою платформою не тільки для справедливого закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України.
Нагадаємо, Буданов розповів, скільки бомбардувальників "Ту-22" залишилося у росіян. На російських аеродромах Сольці і Шайковка після недавніх атак повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені, сказав Буданов.
Більше новин:
- "Маємо виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"
- Війна перекидається в РФ, це єдиний спосіб її завершення-Подоляк
- "До нашої перемоги!": Зеленський назвав терміни завершення війни в Україні