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РФ може готувати провокації 11 листопада: яка область під серйозною загрозою

Юрій Берендій
10 листопада 2024, 23:02
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Російські окупанти можуть готувати провокації 11 листопада на Херсонщині в річницю звільнення Херсона від ворога, попередили в ОВА.
РФ може готувати провокації 11 листопада: яка область під серйозною загрозою
В ОВА попередили про загрозу серйозної провокації з боку РФ 11 листопада / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • РФ вже другий день не завдавала масованих ударів по Херсонщині
  • Ворог може готувати провокації до річниці звільненя Херсону

Другий день поспіль у Херсонській області не спостерігається масованих обстрілів з боку російських військ, що дало змогу уникнути жертв і постраждалих серед мирного населення. Однак, 11 листопада, у річницю звільнення Херсона від російської окупації, ймовірні провокації. Про це повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ми чекаємо завтра якоїсь серйозної провокації, тому закликаємо мешканців Херсонщини поберегтися, не виходити на вулицю, краще провести цей день удома. Якщо будуть чутні вибухи, то потрібно користуватися правилом двох стін або спускатися в укриття", — наголосив Толоконніков.

відео дня

Він зазначив, що з моменту звільнення Херсона від російських військ, через постійні обстріли російської армії загинуло багато мирних мешканців. У вересні цього року постраждало 154 людини, а в жовтні — 124. Хоча кількість поранених у жовтні дещо зменшилася, це пов'язано не зі зниженням обстрілів, а з підвищеною обережністю місцевих мешканців та ефективнішою протидією з боку ЗСУ.

Толоконніков також наголосив, що для обстрілів населених пунктів Херсонщини російські війська використовують різні типи дронів, зокрема Mavic, який не піддається засобам радіоелектронної боротьби, та FPV-дрони.

Що відомо про деокупацію Херсона?

Деокупація міста завершила блискучу Херсонську наступальну операцію, в результаті якої підрозділи Сил оборони України просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнили територію площею до 5700 км2 і визволили до 211 населених пунктів, включаючи обласний центр - місто Херсон.

Наступ на Херсонському напрямку було розпочато 29 серпня 2022 року напередодні Харківської наступальної операції, пише АрміяІнформ.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 листопада російські війська завдали удару по Україні, застосувавши балістичну зброю та керовані авіаційні бомби (КАБи). Звуки вибухів пролунали на Дніпропетровщині в Запоріжжі.

Британська розвідка повідомляє, що часті атаки дронів, як це спостерігалося у вересні та жовтні, можуть стати звичним явищем — у жовтні Росія випустила близько 2 тисяч безпілотників.

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявляє, що Росія значно посилила можливості для масованих ракетних ударів і може чекати на зниження температури, щоб здійснити черговий обстріл території України. За його словами, станом на липень 2024 року, армія РФ мала 190 ракет Х-101 і виробляє щомісяця ще близько 40-50 ракет цього типу.

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