РФ може готувати 300-тисячний "кулак": Жданов розкрив імовірні терміни удару

У РФ гостро стоїть питання нестачі озброєнь для забезпечення нових частин, наголосив Олег Жданов

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Олег Жданов оцінив наступальний потенціал РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував імовірність посилення підрозділів армії країни-агресора в Україні.

Коментуючи на прохання Главреда інформацію про те, що ворог може відправити на війну в Україну ще 300 тисяч солдатів, він зазначив, що це може статися не раніше наступного року.

"Це вже перспектива 2025 року, яка може відбутися за умови, перш за все, збору 300 тисяч. Тому що громадська думка щодо "СВО" в РФ змінюється, як і ставлення до її "героїв". Тому ще питання, чи зберуть у Росії таку кількість людей", - сказав експерт.

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Водночас він також звернув увагу на те, що в РФ гостро стоїть питання нестачі озброєнь для забезпечення нових частин.

"Інше питання - з чим ці війська підуть у бій. Вони, звичайно, можуть приїхати на танках Т-34, але російська економіка захлинається і не здатна виробляти новітні зразки озброєння - їхня кількість катастрофічно знижується <...> Сьогодні навіть за зведеннями Генштабу ЗСУ, укомплектованість технікою і озброєнням у російських військах дуже низька", - додав Жданов.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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