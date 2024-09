РФ може захопити весь Вугледар: в ISW попередили про серйозні загрози для ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Проте навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

Окупанти також намагаються наступати на північно-східний фланг Вугледара через Водяне та південно-західний фланг через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відійти, йдеться у звіті ISW.

Російським військам, можливо, вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вони зможуть це зробити, ймовірно, частково залежатиме від прийняття рішень українцями. Якщо українські сили вирішать захищати Вугледар, окупантам може бути складно боротися за поселення, яке Україна зміцнювала протягом двох років.

В ISW повідомили, якщо росіяни не займуть поселення відносно швидко, російський маневр уздовж флангів Вугледара може також постраждати через початок осінніх дощів.

Захоплення населеного пункту не відразу забезпечить російським силам доступ до нової дороги, а також не відріже українські сили від дороги, яка є важливою для їх матеріально-технічного забезпечення. Потенційне захоплення Вугледара також не обов’язково забезпечить російським силам вигідну позицію для початку подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області, зазначили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.