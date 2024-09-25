РФ може захопити весь Вугледар: в ISW попередили про серйозні загрози для ЗСУ

Окупантам може бути складно боротися за Вугледар, якщо ЗСУ будуть тримати його.

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Що відбувається у Вугледарі / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: deepstate

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Проте навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

Окупанти також намагаються наступати на північно-східний фланг Вугледара через Водяне та південно-західний фланг через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відійти, йдеться у звіті ISW.

Російським військам, можливо, вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вони зможуть це зробити, ймовірно, частково залежатиме від прийняття рішень українцями. Якщо українські сили вирішать захищати Вугледар, окупантам може бути складно боротися за поселення, яке Україна зміцнювала протягом двох років.

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В ISW повідомили, якщо росіяни не займуть поселення відносно швидко, російський маневр уздовж флангів Вугледара може також постраждати через початок осінніх дощів.

Що відомо про Вугледар / Инфографика: Главред

"Однак потенційне захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом - російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що проходять на Вугледар", - вважають аналітики Інституту.

Захоплення населеного пункту не відразу забезпечить російським силам доступ до нової дороги, а також не відріже українські сили від дороги, яка є важливою для їх матеріально-технічного забезпечення. Потенційне захоплення Вугледара також не обов’язково забезпечить російським силам вигідну позицію для початку подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області, зазначили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - наступ РФ на Вугледар

Нагадаємо, що десант РФ прорвався та намагається обійти Вугледар із флангів. у Вугледарській міській громаді їхало дві колони, які об'єдналися в одну з 8 ОВТ, окупанти змогли заїхати до села зі сторони Павлівки. У DeepState повідомляли про важкі бої на цьому напрямку.

Військовий розповів про умови, коли ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська та Курахового. Іван Тимочко повідомив, що Курахівський напрямок буде важливим, але не ключовим. Якщо постане питання втрати територій чи військових підрозділів, війська відходитимуть, але продовжуватимуть боротьбу.

Владислав Селезньов заявив про небезпечне оточення ЗСУ у Вугледарі. Він повідомив, що варіантів виходу з цієї ситуації з малими втратами не так багато. Чи втримає Україна контроль над Вугдледаром - виникають серйозні сумніви.

Смертоносна українська бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром. Ця бригада досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але, на думку журналістів Forbes, навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно.

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