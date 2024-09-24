РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

Російські загарбники щодня роблять по 2-3 спроби зайти в Вугледар.

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Військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Російські окупанти продовжують штурмувати Вугледар Донецької області, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту.

Загарбники для штурму цього міста використовують всі види озброєння і задіюють всі роди військ. Про це розповів командир мотопіхотної Залізної роти 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців на псевдо "Оскар" в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що стабільно напружена ситуація триває.

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Військовий розповів, що окупанти здебільшого використовують для штурмів техніку. Ворог з допомогою техніки намагається заїхати на позиції та кинути десант для подальшого штурму.

"Наші бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога і блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії. Використовується все. І закидаються КАБи, і використовується бронетехніка, яка закидає піхоту. Фактично вона (техніка – ред.) у ворога одноразова. Тому що кожна бронетехніка, яка під'їжджає до наших позицій, вона переважно спалюється", – зазначив "Оскар".

Військовий зазначив, що окупанти щодня проводять штурми з використанням піхоти і техніки.

"Також є і обстріли ствольною артилерією, з міномета, також і КАБами. Також ворог освоїв FPV і скиди також намагається використовувати. Зараз використовуються усі роди військ, які тільки є – вони кинуті на цей напрямок", – додав захисник.

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Раніше повідомлялося, що ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.

Також раніше повідомлялося, що РФ окупувала велике місто на Донеччині – в DeepState розповіли про хід боїв. За даними DeepState, російські війська окупували місто Українськ на Донеччині та просунулись поблизу ще шести населених пунктів.

Нагадаємо, повідомлялося, що одне велике місто може опинитись в окупації. Молодший сержант Станіслав Бунятов заявив, що росіяни намагаються перерізати дорогу, яка веде у Вугледар.

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