РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

Російські окупанти продовжують штурмувати Вугледар Донецької області, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту.
Загарбники для штурму цього міста використовують всі види озброєння і задіюють всі роди військ. Про це розповів командир мотопіхотної Залізної роти 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців на псевдо "Оскар" в ефірі "Суспільного".
Він зазначив, що стабільно напружена ситуація триває.
Військовий розповів, що окупанти здебільшого використовують для штурмів техніку. Ворог з допомогою техніки намагається заїхати на позиції та кинути десант для подальшого штурму.
"Наші бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога і блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії. Використовується все. І закидаються КАБи, і використовується бронетехніка, яка закидає піхоту. Фактично вона (техніка – ред.) у ворога одноразова. Тому що кожна бронетехніка, яка під'їжджає до наших позицій, вона переважно спалюється", – зазначив "Оскар".
Військовий зазначив, що окупанти щодня проводять штурми з використанням піхоти і техніки.
"Також є і обстріли ствольною артилерією, з міномета, також і КАБами. Також ворог освоїв FPV і скиди також намагається використовувати. Зараз використовуються усі роди військ, які тільки є – вони кинуті на цей напрямок", – додав захисник.
Війна в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.
Також раніше повідомлялося, що РФ окупувала велике місто на Донеччині – в DeepState розповіли про хід боїв. За даними DeepState, російські війська окупували місто Українськ на Донеччині та просунулись поблизу ще шести населених пунктів.
Нагадаємо, повідомлялося, що одне велике місто може опинитись в окупації. Молодший сержант Станіслав Бунятов заявив, що росіяни намагаються перерізати дорогу, яка веде у Вугледар.
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