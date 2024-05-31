"Будуть відгризати по шматочку": експерт оцінив ризик захоплення Харкова і Сум

Території для окупантів РФ мають всесильне значення, тому вони намагаються весь час рухатися і захоплювати від одного до кількох сотень квадратних метрів.

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Сергій Ауслендер оцінив ризик захоплення Харкова, Сум і Києва Росією / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот, ОК Захід

Російська окупаційна армія може спробувати провернути на Сумщині ту саму операцію, що й у Харківській області. Однак про захоплення Сум, Харкова чи Києва не йдеться. Про це в інтерв'ю Главреду сказав журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

За його словами, окупанти намагатимуться розтягувати українські резерви і відторгати в України території. При цьому вони активно користуються тим, що в України є проблеми з резервами і недостатньо підрозділів і з'єднань, щоб наглухо прикрити всю лінію кордону.

"Росіяни в Сумській області можуть виконати той самий фокус, що й на півночі Харківської області: спробувати перейти кордон, атакувати прикордонні села, який-небудь довколишній населений пункт і спробувати захопити шматок української території", - припустив він.

"Зрозуміло, про захоплення Сум, Харкова або просування до Києва мови бути не може. Абсолютно не бачу такої загрози, оскільки у росіян немає для цього сил і засобів. Вони здатні лише чинити тиск уздовж кордону і проводити там, висловлюючись військовою термінологією, дії, що турбують", - додав Ауслендер.

Військовий експерт вважає, що головне завдання росіян - "відгризати території України по шматочку". Такі дії окупантів можуть пояснюватися бажанням отримати сильну переговорну позицію.

"Адже території для росіян - це ключове, вони абсолютно хворі в цьому питанні. Території для них мають всесильне значення, тому вони намагаються весь час рухатися і захоплювати від одного до кількох сотень квадратних метрів. Або для того, щоб згодом, коли справа дійде до переговорів, використати території в якості розміну, або в них справді сакральна ідея про те, що "Росія ніде не закінчується і має скрізь поширюватися", як ракова пухлина, що пожирає все навколо себе", - сказав він.

Ауслендер зазначив, що важливим моментом є відсутність дозволу з боку Заходу бити по російській території, що дуже допомогло росіянам у Харківській області.

"У таких умовах їхня артилерія, зокрема й реактивна, прикривала свої підрозділи, що наступають, з території РФ, а у відповідь ви не могли вести контрбатарейну боротьбу. Якщо позиція західного світу зміниться, це істотно полегшить вам життя", - сказав військовий експерт.

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Дивіться інтерв'ю Сергія Ауслендера Главреду:

Ризик наступу РФ на Київ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готується до можливого наступу РФ. За його словами, досі столиця залишається мішенню для Путіна. Мер міста акцентував увагу на тому, що Україна потребує негайної військової допомоги від Заходу.

На початку квітня керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що наразі немає ознак підготовки країни-агресора РФ до повторного наступу на Київ. Однак складно передбачити, де будуть російські окупаційні війська через три-чотири місяці.

Глава ГУР Кирило Буданов наприкінці квітня сказав, що зараз загрози наступу військ Росії на Київ немає. Жодних змін у ситуації на півночі нашої країни не спостерігається.

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