Трамп офіційно завершив війну проти Ірану, але є нюанс: деталі від Politico

Юрій Берендій
2 травня 2026, 12:06
Адміністрація США намагається обґрунтувати продовження своєї військової присутності на Близькому Сході попри законодавчі обмеження, вказують ЗМІ.
Трамп офіційно завершив війну проти Ірану - oj dsljvj / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп оголосив Конгресу про завершення війни проти Ірану
  • Американські війська все ще залишаються на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп надіслав до Конгресу лист в якому він офіційно заявив про завершення війни проти Ірану. Однак, як йдеться у матеріалі Politico, рішення Трампа потрібне, щоб припинити суперечки щодо необхідності схвалення Конгресом продовження бойових дій.

Повідомляється, що Білий дім виклав свою позицію у листі до Конгресу на тлі того, що конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного терміну, після якого військові операції мають бути припинені без відповідного дозволу законодавців. Дональд Трамп заявив, що режим перемир’я з Іраном фактично зупиняє відлік цього терміну.

Згідно із законом про воєнні повноваження 1973 року, американські війська мають залишити зону конфлікту через 60 днів після повідомлення Конгресу, якщо не буде ухвалено рішення про продовження операції. Водночас Білий дім може звернутися з проханням продовжити її ще на 30 днів для завершення бойових дій.

Як зазначає видання Politico, цей лист спрямований на те, щоб уникнути загострення дискусій у Конгресі, де Трамп може втратити підтримку частини республіканців через відсутність чіткої стратегії виходу з конфлікту, який триває вже другий місяць. Водночас така аргументація викликає критику з боку демократів і частини республіканців, які вважають, що кампанію слід завершити.

"З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було обміну вогнем. Воєнні дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинилися", - написав президент США уточнивши, що він продовжив припинення бойових дій "на невизначений термін".

Надсилання цього листа до Конгресу також відбулось на тлі затяжних переговорів та триваючої військової блокади іранських портів. Перед тим, як у п’ятницю виїхати з Білого дому до Флориди, президент повідомив журналістам, що він надав Ірану "остаточну пропозицію", але висловив песимізм щодо можливості досягти угоди з "роз’єднаним" урядом країни.

"Вони зробили значний прогрес, але я не впевнений, що вони коли-небудь досягнуть мети. Я б сказав, що я не задоволений. … Вони хочуть укласти угоду, але я не задоволений", - зазначив Трамп.

Однак, 30 квітня у середовищі республіканців, які раніше майже одностайно підтримували Трампа, з’явилися ознаки розколу. Так, сенаторка від штату Мен Сьюзан Коллінз стала першою представницею партії, яка змінила позицію з початку війни, заявивши, що не підтримає її продовження після завершення встановленого законом терміну.

"Цей термін — це не рекомендація, а вимога", — заявила Коллінз у заяві, пояснюючи своє голосування.

Невдале голосування продемонструвало, що підтримка війни серед республіканців може поступово слабшати, зважаючи також на суспільні настрої, де дедалі більше людей виступають за її завершення.

Трамп, своєю чергою, розкритикував законодавців, які наполягають на офіційному дозволі на ведення війни. Водночас прихильники обмеження його повноважень відповідно до закону 1973 року вважають, що президент неправильно трактує його положення. Вони наголошують, що попри перемир’я, американські сили й надалі беруть участь у блокаді, спрямованій на тиск на Іран, зокрема у контексті спроб відновити судноплавство через Ормузьку протоку, а також з огляду на значну кількість військових США, які залишаються на Близькому Сході.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Окрім цього, Трамп заявив, що попередні президенти також не дотримувалися вимоги щодо 60-денного обмеження.

"Багато президентів, як ви знаєте, перевищували цей термін. Усі інші президенти вважали це абсолютно неконституційним", — сказав він.

У Пентагоні заявили, що Збройні сили США готові відновити удари по Ірану, якщо мирні переговори зазнають невдачі.

Водночас сенатор від штату Вірджинія Тім Кейн розкритикував ідею можливого оголошення завершення війни без виведення військ із регіону, назвавши такий підхід неправильним. Він також наголосив, що республіканці разом із демократами мають об’єднатися, щоб притягнути адміністрацію до відповідальності за подібні дії.

"Я сподіваюся, що вони почують від своїх виборців достатньо про непопулярність цієї війни та про те, що вона не виправдовує відправлення наших синів і дочок ризикувати своїм життям, щоб вони почали голосувати відповідно до конституційної присяги, яку вони склали", - сказав він.

Політична система США / Інфографіка: Главред

Війна в Ірані - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран виступив з ініціативою відкрити Ормузьку протоку та припинити бойові дії, запропонувавши перенести ядерні переговори на пізніший час. Про це повідомляло Axios із посиланням на американського посадовця та поінформовані джерела.

Водночас президент США Дональд Трамп залишився незадоволеним цією пропозицією. За інформацією The New York Times, він дав зрозуміти своїм радникам, що план, запропонований Тегераном, не відповідає його очікуванням.

Крім того, Сполучені Штати стикаються з серйозним виснаженням запасів озброєння через війну з Іраном, що триває з кінця лютого і яка вже суттєво скоротила стратегічні резерви. Зокрема, було використано понад 1100 крилатих ракет великої дальності, які спочатку призначалися для потенційного протистояння з Китаєм.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

