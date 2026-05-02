Одразу кілька магнітних бур атакують Україну: названо небезпечні дати

Ангеліна Підвисоцька
2 травня 2026, 11:15
Деякі магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини.
Календар магнітних бур на травень / Фото: створено штучним інтелектом (ChatGPT)

У травні Україну атакують кілька магнітних бур. Деякі з них будуть такої сили, що можуть погіршити самопочуття людини. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

1 травня потужність магнітної бурі була слабкою — три бали. Очікується, що така ж дводенна магнітна буря накриє країну 3 травня.

Уже 7 травня Україну атакує дуже сильна магнітна буря. Вона відразу вдарить з потужністю 5 балів. Наступного дня вона стане 4-бальною, а 9 травня опуститься до трьох балів.

Наступна магнітна буря очікується 15-18 травня. У перші два дні вона триматиметься на рівні п'яти балів, а потім опуститься до чотирьох. 21 травня потужність магнітної бурі зросте до трьох балів. На такому ж рівні вона буде і наступного дня, а ось 23 травня стане 4-бальною.

Календар магнітних бур у травні / Інфографіка: Главред

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 2 травня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Ймовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 47 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - йдеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

