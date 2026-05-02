Росіяни влаштували 'сафарі на людей': Зеленський зробив емоційну заяву

Президент наголосив, що РФ намагається перевантажити українську ППО масованими ударами.

РФ двічі вдарила по маршрутках в Херсоні

Що відомо:

РФ атакувала дві маршрутки в Херсоні FPV-дронами

Загинули 2 цивільні людини, 7 - поранені

За тиждень РФ випустила близько 1600 дронів, 1100 авіабомб і 3 ракети

У суботу, 2 травня, російські окупанти атакували маршрутки у Херсоні. Внаслідок удару FPV-дроном загинули дві людини, ще семеро - постраждали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Усі постраждалі під час атаки – цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах", - наголосив глава держави.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що на місці удару загинув комунальник і жінка. За його словами, поранення отримали шість чоловіків та одна жінка, серед яких четверо працівників комунальної служби. Всі постраждалі перебувають у лікарні.

"Попередньо, вони дістали вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають потерпілим всю необхідну допомогу", - зазначив Прокудін.

Близько 10:40 росіяни вдруге за день атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Російський БПЛА влучив в автобус у Центральному районі міста.

"Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу", - розповів голова Херсонської ОВА.

Скільки РФ використала засобів повітряного нападу за тиждень

Зеленський зазначив, що подібні удари є частиною терору проти мирного населення України. Окрім Херсона, цього дня під обстріли потрапили Харків, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Одещина, Сумщина та Донеччина.

"Усього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети. Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня", - додав президент.

Також Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску й санкцій на Росію. Окремо президент подякував партнерам, які працюють над новими санкційними пакетами та допомагають перекривати російські схеми обходу обмежень, підкресливши, що будь-яке послаблення санкцій безпосередньо посилює військові можливості агресора.

Як повідомляв Главред, в ніч на 2 травня російські окупанти запустили 163 ударні дрони по території України. Українська ППО знищила та подавила 142 безпілотники, але зафіксовано влучання 17 дронів на 12 локаціях.

У Дніпропетровській області росіяни майже 20 разів били по чотирьох районах дронами та артилерією. У Павлограді пошкоджено п’ятиповерхівку та близько 10 автомобілів, постраждали троє людей, серед них 18-річний хлопець і дві жінки.

У Харкові дрон влучив у 12-поверховий будинок у Шевченківському районі. В Одеській області росіяни атакували портову інфраструктуру.

Нагадаємо, 1 травня окупанти завдали масованого удару по Тернополю дронами типу "Шахед". За словами мера Сергія Надала, над містом було зафіксовано понад 50 безпілотників. У місті пролунало понад 20 вибухів.

Крім цього, 2 травня російські війська атакували Рівненську область дронами. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі та цивільну інфраструктуру.

