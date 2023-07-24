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"РФ змінила терористичну тактику": в ОП описали нову мету Путіна

Альона Вороніна
24 липня 2023, 13:48 оновлено 24 липня, 13:51
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Україна зможе захиститися від нових обстрілів, якщо прискориться постачання засобів ПРО. Потрібно захистити зернові коридори й портову інфраструктуру.
Владимир Путин, последствия обстрела Одессы, Михаил Подоляк
В ОП описали нову мету Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін, Одеська ОВА

Країна-агресорка Росія змінила свою тактику ведення обстрілів території України. Російські окупанти навмисно б’ють по півдню нашої держави, зокрема, щоб закрити Україні вихід у Чорне море та відволікти усіх від внутрішніх проблем РФ.

Щоб Україна могла захиститися від таких ударів агресора, потрібно, щоб прискорилося постачання засобів протиракетної оборони. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Оновлена терористична тактика Росії: навмисні удари по історичних центрах міст півдня, демонстративне знищення Одеси, руйнування портової інфраструктури, масштабні спроби знищення цивільних…", – зазначив він.

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Подоляк описав, яких цілей РФ намагається добитися такою тактикою. За його словами, перша ціль – це остаточно "вбити" зернову угоду. Друга – закрити Україні будь-який вихід у Чорне море, особливо у зв'язку зі страхом за власний Чорноморський флот.

Також країна-агресорка Росія хоче перехопити глобальний інформаційний порядок денний. Російський диктатор Володимир Путін робить це для того, "щоб менше говорили про внутрішні проблеми РФ, що слабшає, і більше – про можливу ескалацію війни", каже Подоляк.

Ще дві причини – це залякати українців і змусити їх до поступок, а також просто руйнувати Україну.

"Хочуть знову налякати відвертим тероризмом і таким чином змусити обговорювати "можливі поступки Росії". Реалізувати свою ненависть до України й особливо – до Одеси, просто руйнуючи пам'ять, історію. Що робити? Вийти з політичної прострації, прискорити постачання засобів ПРО, захистити зернові коридори й портову інфраструктуру, перестати вважати, що є якесь інше рішення, крім безумовного програшу Рф", – наголосив радник голови ОП.

Ракетні удари по Україні

Нагадаємо, у ніч на 23 липняк країна-агресорка Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі: зруйновано Собор, постраждали 22 людини. Ворог застосував ракети всіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М. Постраждали 22 людини, 14 з них госпіталізовані. Було дуже сильно пошкоджено Спасо-Преображенський кафедральний собор. Завдано ударів по портовій та цивільній інфраструктурі, пошкоджено, щонайменше, 6 будинків.

Стало відомо, що після цієї атаки 25 історичних будівель перетворилися на руїни. Серед них – Спасо-Преображенський кафедральний собор і Будинок вчених, в якому колись знімали фільм про мушкетерів.

У ніч на 24 липня РФ знову атакувала Одеську область. Цього разу під прицілом була портова інфраструктура річки Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили сили ППО України. Внаслідок нічної атаки шестеро людей постраждали. У лікарню госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до важкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта.

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