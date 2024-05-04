РФ змінила тактику застосування дронів в Україні: у Повітряних силах розкрили загрози

Повітряні сили ЗСУ помітили зміну тактики використання безпілотників з боку країни-агресорки Росії.

https://glavred.net/ukraine/rf-izmenila-taktiku-primeneniya-dronov-v-ukraine-v-vozdushnyh-silah-raskryli-ugrozy-10562558.html Посилання скопійоване

Росія змінила тактику ударів дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські терористи протягом останніх 2-3 тижнів змінили тактику застосування безпілотників.

"Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу Shahed, як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів", - заявив Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речник ПС також додав, що під час ракетних обстрілів російські окупанти намагаються коригувати вогонь за допомогою дронів.

відео дня

Він додав, що зараз триває аналіз ситуації, українська сторона стежить за використанням розвідувальних БПЛА, оскільки вони менші, їх важче зафіксувати.

Однак, як зазначив Євлаш, за можливості Повітряні сили знищують їх засобами протиповітряної оборони.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Нагадаємо, що у Повітряних силах сказали, до чого готуватися на Великдень. Окупанти останнім часом під час атак застосовують менше "Шахедів", а роблять ставку на балістичні ракети й крилаті ракети типу Х-59, пояснив Ілля Євлаш.

У Повітряних силах оцінили ракетний потенціал РФ. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що у росіян залишилось досить багато ракет. Окупанти використовують їх для різних цілей. Росіяни накопичують запас протягом певного часу.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред