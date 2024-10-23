РФ злякалася: відомо, чи зупиниться війна, якщо Україна матиме 'ядерку'

Росія розуміє, що в України є можливості для створення такої зброї.

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Ядерна зброя в Україні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Головні тези колишнього заступника голови СБУ:

Росія боїться створення ядерної зброї в Україні

В Україні є можливості для створення ядерної зброї

Наявність ядерної зброї не змусить Росію припинити війну

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун припустив, як би поводилася Росія, якби Україна дійсно почала створювати власну ядерну зброю.

За його словами, Росія вже злякалася.

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"У Державній думі РФ уже сказали, що все це блеф, це неможливо, що Україна не здатна створити ядерну зброю, що в неї немає технічних можливостей. Така реакція - ознака переляку. Якби росіяни не сприйняли інформацію BILD серйозно, вони б продовжували свою риторику - мовляв, "а ми ж казали, що українці можуть свою бомбу створити", "ми ж вас попереджали про ядерну безпеку"", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зауважив, що Росія злякалася, тому що там розуміють: у нас є і вчені, і розробки, і навіть навчальний реактор.

"У нас було три навчальні реактори: у Севастополі, Харкові та Києві. Принаймні, київський реактор працює. Веду до того, що в України дійсно є можливості для створення ядерної зброї. І Росія це розуміє. Так, ми не зробимо якогось прориву, не будемо наздоганяти Росію разом із Китаєм. Але зробити якусь ядерну "вундервафлю" і кудись її відправити - можемо спокійно, якщо вони нас дуже дістануть", - підкреслив Ягун.

Він також відповів, чи це змусить Росію припинити війну.

"Росія не може припинити війну, хіба що станеться щось усередині неї самої. Згадайте досвід Першої світової війни: що сталося тоді з Росією - нічого, просто царя не стало, разом з його урядом. А так, це нічого б не змінило в діях Росії. Утім, уже те, що Росія злякалася, є знаковим. До того ж вона дуже боїться того, що Захід у відповідь на таку риторику Києва почне допомагати належним чином у війні до перемоги", - підсумував колишній заступник голови СБУ.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Створення ядерної зброї в Україні - що відомо

Нагадаємо, видання Bild повідомляло, що Україна не змириться з тим, якщо окупанти Росії вдруге підуть на Київ. У такому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого держава відмовилася в 1990-ті роки. Причому все буде зроблено дуже швидко.

Володимир Зеленський відповів, що Україна ніколи не говорила, що має намір створити ядерну зброю. Йшлося про ненадійні гарантії в рамках Будапештського меморандуму. Київ прагне вступити до НАТО, щоб отримати захист своєї держави.

В той же час, у країні-агресорці РФ бурхливо відреагували на чутки про нібито розгляд Україною створення ядерної зброї. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав такий "план", що гуляє в Мережі, "недалекоглядним".

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