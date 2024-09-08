РФ використала понад 800 КАБів і майже 300 'Шахедів' за тиждень - Зеленський

За словами Зеленського, терор надійно зупиняється тільки в один спосіб - ударами по російських військових аеродромах.

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За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 "Шахедів" / колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ, скрін з відео

Лише за один тиждень країна-агресорка Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів" та понад 60 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За його словами, терор надійно зупиняється тільки в один спосіб - ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.

"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту - заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", - наголосив президент. відео дня

Зеленський також опублікував відповідне відео:

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Сумська область вночі 8 вересня зазнала авіаудару ворога. Наслідками стали руйнування та смерті людей.

Також відомо, що у суботу ввечері, 7 вересня, у Полтаві пролунав вибух на фоні повітряної тривоги. Російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

У ніч на суботу, 7 вересня, у Києві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги і попередження про атаку ударних безпілотників армії РФ. Унаслідок атаки російських ударних БпЛА в кількох районах Києва було зафіксовано падіння уламків.

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