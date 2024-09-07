Ризик зіткнення з Росією: в НАТО відповіли, чому не закривають небо над Україною

В Альянсі вбачають у рішенні допомогти Україні із захистом неба лише обмежені переваги та великі ризики.

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В НАТО вважають, що користі від цього рішення може бути менше, ніж шкоди / Колаж: Главред, фото: Ruben Brekelmans, Командування ПС ЗСУ

Пряма участь країн-членів НАТО у збитті ракет чи безпілотників країни-агресора Росії в Альянсі вважають не найефективнішим способом вирішення проблеми. Навіть, якщо ворожі цілі наближаються до повітряного простору західних держав.

Так в інтерв'ю "Радіо Свобода" рішення НАТО пояснив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. За його словами, закриття неба над Україною надало б лише обмежені переваги.

"Незалежно від того, чи переважають вони ризики, які можуть виникнути. Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", – зазначив він.

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Брекельманс каже, що саме цього типу ескалації намагаються уникнути як і Нідерланди, так і їхні союзники по НАТО. Посадовець вбачає в такій обережності і вигоду для самої України.

"Думаю, це також на користь Україні, що ми намагаємося її не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", – додав міністр.

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Можливість збиття російських ракет членами НАТО

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети до того, як вони увійдуть в їхній повітряний простір. Перехоплення ракет РФ над територією України необхідне, щоб убезпесити польських громадян.

Згодом у НАТО відповіли голові МЗС Польщі Радославу Сікорському на заклик збивати російські ракети. Речник НАТО заявив, що такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу, який "несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії".

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що політика НАТО незмінна, країни-члени Альянсу не будуть брати участь в цьому конфлікті, тому про збиття ракет РФ не може йти мова.

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