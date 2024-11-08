РФ іде на штурм із новою тактикою: у ЗСУ назвали напрямок лютих ударів

Окупанти застосовують дуже багато FPV-дронів та інших БПЛА на сході, каже Анастасія Бобовнікова.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред. фото: 117 окрема механізована бригада

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У Торецьку у РФ 5% щоденних втрат

Позиції в місті переходять із рук у руки

У Торецьку на Донеччині ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських Сил оборони малими групами, проте зазнає втрат, розповіла прессекретарка ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Лише в самому місті одна бригада знищує щодня від 50 до 70 росіян, а іноді буває навіть і більше, повідомила вона в ефірі Громадського.

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"У місті Торецьк відбуваються дуже активні бойові дії. Втрати росіян у місті становлять близько 5% усіх щоденних втрат. Ситуація в Торецьку залишається дуже динамічною. Сьогодні росіяни можуть просунутися, а вже завтра Сили оборони можуть відбити позиції назад", - уточнила прессекретарка ОТГ "Луганськ".

За її даними, у самих штурмах ворог техніку не застосовує. Адже в місті набагато ефективніше проводити бойові дії особовим складом із застосуванням FPV-дронів, каже вона. Окупанти застосовують дуже багато FPV-дронів та інших БПЛА на Торецькому напрямку. Набагато більше, ніж, наприклад, на Сіверському напрямку.

"Свою живу силу на штурм окупанти заводять під прикриттям артилерії та мінометів. Українська артилерія постійно полює на артилерію ворога. Щодня Сили оборони знищують або пошкоджують щонайменше кілька таких установок ворога", - зазначила Бобовнікова.

Окрім погодних умов, які починають погіршуватися, "заважають" діям українських Сил оборони й цивільні мешканці, які й досі залишаються в містах, де тривають бойові дії, додала прессекретарка ОТГ "Луганськ".

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни отримали "по зубах" на сході та втратили масу техніки. Таврійські десантники відкрили "портал у пекло" для окупантів, розповів Орест Дрималовський.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ відповіли на фейк окупантів. Лінія зіткнення стабілізована, ворог не має просування, розповіла Анастасія Бобовнікова.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

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