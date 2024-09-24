РФ хоче занурити Україну в темряву та холод: Боррель зробив важливу заяву

Захід має збільшити допомогу Україні, каже дипломат ЄС.

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Удари РФ по енергетиці / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія намагається вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими, щоб залишити її в темряві та холоді. Західним союзникам необхідно активізувати надання ППО для України. Про це повідомляє дипломат ЄС Жозеп Боррель, якого цитує Reuters.

Видання повідомляє, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року енергетична система України стала мішенню, що призвело до відключень електроенергії. Ці напади почастішали останніми тижнями напередодні зими.

Reuters наводить дані Міжнародного енергетичного агентства, опубліковані минулого четверга, які свідчать, що дефіцит електропостачання в Україні цієї зими може досягти 6 гігаватів, що становить близько третини очікуваного пікового попиту.

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"Очевидно, що Росія хоче занурити Україну в темряву та холод. Наближається зима, і після нападів РФ на енергетичні об’єкти потужність виробництва енергії в Україні скоротилася на дві третини", - сказав Боррель.

З відповідною заявою він виступив після того, як міністри закордонних справ ЄС та міністри G7 провели переговори з українськими офіційними особами, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу, щоб обговорити, як допомогти Україні в найближчі тижні.

"Ми маємо підтримувати Україну не лише забезпечуючи військовий потенціал, але й потужності з виробництва електроенергії. Інакше цю країну чекає дуже важкий час взимку", - зазначив Боррель.

Він також згадав, що минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання кредиту Україні на суму до 35 мільярдів євро, заявивши, що він необхідний для захисту країни від нападів Росії та допомоги їй пережити зиму.

"Обидві речі мають бути зроблені одночасно. Немає сенсу надавати генератор сьогодні, якщо він буде знищений завтра", - акцентував Боррель.

Він також додав, що Москва продовжує отримувати нову зброю, вказавши, зокрема, на Іран. Це відбувається всупереч неодноразовим запереченням Тегерана.

"Україна має покращити військову ситуацію, щоб йти до мирних переговорів у хорошому руслі, з позиції сили. План перемоги - це те, як вести війну. План миру - це те, як досягти миру", - підсумував Боррель.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Удари РФ по енергетиці України - що відомо

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив, що Росія напередодні зими готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України. Окупанти можуть атакувати відкриті розподільні пристрої атомних електростанцій і підстанцій передачі - критичних об'єктів для безпечної роботи атомної енергетики.

Міжнародне енергетичне агентство повідомляло, що майбутня зима 2024-2025 буде найсерйознішим викликом для України з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

В той же час, військовий аналітик Шон Белл заявив, що атаки на енергетичну інфраструктуру України країною-агресором спрямовані на спроби зупинити оборонну промисловість.

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