РФ готується до масованого обстрілу України: у ЗСУ розповіли, коли його очікувати

Росія готується до масованого ракетного удару / Колаж фото Reuters, pixabay.com

Російські окупанти готуються до масованого ракетного обстрілу України. Атака може відбутися не лише в понеділок, а й в будь-який інший день. Про це в ефірі FreeДом заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він додав, що Росія не відмовиться від своїх намірів завдати ракетного удару. Російські окупанти будуть тероризувати український народ та намагатися знищити об'єкти критичної інфраструктури.

Однак точну дату таких ракетних ударів неможливо назвати, є різні прогнози від різних аналітиків.

Російські окупанти під час атаки можуть використати крилаті ракети та ударні безпілотники, каже Ігнат.

"Знаємо, що в море зараз вийшли і носії "Калібрів", які раніше вивели. Тому обстрілів можна чекати в будь-який час", - додали в ЗСУ.

Поставки ППО і ЗРК Україні

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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