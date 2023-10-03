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РФ готується до масованих атак: Жданов розкрив, чим росіяни будуть заміняти ракети

Юлія Куришко
3 жовтня 2023, 16:21 оновлено 3 жовтня, 16:21
За словами Жданова, ракет у Росії зараз обмаль, а їхнє використання набагато випереджає виробництво.
Дым, дроны Шахед
Росія готується до масованих атак дронами / колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що вересень 2023 року став рекордним за кількістю російських атак безпілотниками. За місяць було знищено 427 ворожих БпЛА в небі України.

За словами Жданова, ракет у Росії зараз обмаль, а їхнє використання набагато випереджає виробництво. Накопичення ракет не задовольняє потреби російського командування, передає ТСН.

"Вони хочуть наносити якомога більше вогневих ударів, а кількість ракет треба накопичувати. Я думаю, що у разі, якщо хоча б половина моєї версії підтвердиться, в плані появи нових джерел постачання дронів, то цілком ймовірно, що росіяни будуть заміняти ракети дронами", - каже військовий експерт.

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Він зазначає, що безпілотників росіянам потрібно більше, але вони будуть поступати на озброєння.

"Шкоди від них менше, але вона все одно буде. Яка різниця, чим пошкоджений трансформатор - дроном чи ракетою. Ремонту він може не підлягати що в тому, що в тому випадку", - пояснює Олег Жданов.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 27 вересня окупанти пошкодили ТЕС - понад 400 населених пунктів України без світла. Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій. "Укренерго" здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини.

28 вересня Росія масово запустила ударні дрони по Україні. Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Окупанти атакували 44 ударними БПЛА.

Росіяни атакували Дніпро та влучили у склад ДТЕК. Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

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