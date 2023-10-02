Росіяни атакували Дніпро та влучили у склад ДТЕК: хочуть зірвати опалювальний сезон

Сьогодні, 2 жовтня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область та влучили в один із об'єктів ДТЕК.
Пресслужба ДТЕК повідомила у Telegram-каналі, що російська армія атакувала склад матеріалів компанії.
"Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання", - йдеться в дописі.
Компанія ДТЕК продовжує оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах.
Нагадаємо, що на півдні окупанти пошкодили ТЕС і понад 400 населених пунктів України без світла. Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій.
Опалювальний сезон в Україні під загрозою, РФ сильно пошкодила ТЕС і ТЕЦ. Відновлення об'єктів теплової генерації, які пошкодила своїми ударами країна-окупант Росія, серйозно затягнулося, сказав Костянтин Ущаповський.
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