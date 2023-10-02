Росіяни атакували Дніпро та влучили у склад ДТЕК: хочуть зірвати опалювальний сезон

Російська окупаційна армія атакувала склад матеріалів компанії ДТЕК на Дніпропетровщині.

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Росіяни атакували Дніпропетровську область / колаж: Главред, фото: t.me/Bratchuk_Sergey, t.me/dtek_ua

Сьогодні, 2 жовтня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область та влучили в один із об'єктів ДТЕК.

Пресслужба ДТЕК повідомила у Telegram-каналі, що російська армія атакувала склад матеріалів компанії.

"Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання", - йдеться в дописі.

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Компанія ДТЕК продовжує оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах.

Нагадаємо, що на півдні окупанти пошкодили ТЕС і понад 400 населених пунктів України без світла. Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій.

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