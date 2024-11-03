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РФ готує наступ на Запорізькому напрямку: яке місто під загрозою

Юрій Берендій
3 листопада 2024, 14:07оновлено 3 листопада, 15:30
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Ворог, швидше за все, готується до активізації наступальних дій на Запорізькому напрямку, зокрема в районі міста Оріхів, вказує військовий експерт.
РФ готує наступ на Запорізькому напрямку: яке місто під загрозою
РФ готується до серйозних наступальних дій на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Коротко:

  • Росіяни наступають по всій лінії фронту на Сході
  • Скоріше за все росіяни готуються до наступу на Запорізькому напрямку
  • Ціллю ворога може стати місто Оріхове

Російське військово-політичне командування, ймовірно, готується почати серйозні наступальні дії на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі Суспільного повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

За його словами, наразі фіксується повільне просування російських окупаційних військ по всіх ділянках фронту на Сході.

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"До того ж вони швидше за все, готуються до якихось серйозних наступальних дій на Запорізькому напрямку. В районі Гуляйполя в бік Оріхового вони зосередили значну кількість живої сили та техніки. Тому можна очікувати, що будуть спроби якихось наступальних дій на цьому напрямку", - сказав він.

За словами Гетьмана, на північному напрямку ворог продовжує спроби прорватися до річки Оскіл з метою її форсування. Він також зазначив, що погіршення погодних умов може вплинути на наступальні дії, сповільнивши їх, але не зупинивши повністю. Це створить труднощі, проте не стане вирішальним фактором.

"Проте і в обороні не дуже легко триматися, якщо стоїш в окопі у воді", - резюмував експерт.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська поступово просуваються вперед на фронті, захоплюючи нові території та змушуючи українські сили оборони відступати. За словами військового експерта, капітана запасу ВМС ЗСУ Владислава Селезньова, відступ українських сил обумовлений низкою комплексних причин, серед яких є три ключові фактори.

Окупанти активно тиснуть на українські позиції біля міста Часів Яр на Донеччині, прагнучи оточити угруповання ЗСУ, розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Російські сили завершили захоплення напівкотла поблизу Курахівки на Донеччині та досягли берегів Курахівського водосховища, повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

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