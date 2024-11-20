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РФ готує ракетний удар по Україні: дипломат видав заяву про ядерний удар

Юлія Закрепа
20 листопада 2024, 22:45
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Україна має бути готовою до продовження війни та жорстоких атак Росії, вважає Володимир Омелян.
РФ готує ракетний удар по Україні: дипломат видав заяву про ядерний удар
Чи застосує РФ ядерну зброю по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, скріншот з YouTube

Основні тези Омеляна:

  • За яких умов можливий ядерний удар РФ
  • Які країни-партнери РФ проти застосування ядерки

Майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян розповів, що країна-агресорка Росія може нанести черговий ракетний удар по Україні, однак ядерний удар малоймовірний.

За словами дипломата, міжнародна спільнота, зокрема й Китай, категорично проти такого сценарію.

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"Стратегія масованих ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже тисячу років. Протягом цього часу змінювалися лише види зброї, яку використовують наші вороги. Росія точно не здалася. Але як би нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився, і ніхто йому дозволу не дав на це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію", - зазначив Омелян для "Еспресо".

РФ готує ракетний удар по Україні: дипломат видав заяву про ядерний удар
Що відомо про ядерну зброю / Інфографіка: Главреда

Україна має бути готовою до продовження війни. Важливо усвідомити, що наступна війна є неминуча. Тож зараз хотілося б бачити більше стратегічного підходу та лідерства, каже майор ЗСУ.

"На жаль, мене розчарувала заява президента Зеленського щодо Криму та готовності боротися без американської підтримки. Незважаючи на будь-яке можливе перемир’я, війна не завершиться. Україні потрібно оновлювати запаси боєприпасів, переходити від різноманітного "зоопарку" зброї до стандартизованих масових серійних зразків. Це завдання нинішнього президента або його наступника, якщо він не впорається", - додав він.

Ядерна загроза РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Олег Жданов заявив про те, що Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні. Експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел, запаси ракет Росії дають їй змогу здійснити ще 3-4 масовані удари, не більше того.

Стало відомо, що Володимир Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні. Тепер Кремлем пропонується потенційна ядерна атака на неядерні держави, яких нібито підтримують ядерні країни. З-поміж іншого, Кремль пропонує "низку уточнень потенційного застосування ядерної зброї".

В Білому домі вперше відреагували на зміну ядерної доктрини РФ. Сполучені Штати не будуть вносити зміни до власної ядерної доктрини та не здивувалися рішенню Росії знизити поріг застосування ядерної зброї.

Експерт Іван Киричевський розповів, чи може Україна збивати ракети РС-26 "Рубіж". Експерт розповів, що ракета РС-26 давно готова до використання. Вона є відпрацьованою розробкою, яка успішно пройшла випробування. Ця ракета була готова до прийняття на озброєння ще у 2018 році.

РФ готує ракетний удар по Україні: дипломат видав заяву про ядерний удар
Що відомо про ракету "Рубіж" / Інфографіка: Главред

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