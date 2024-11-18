Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні: Жданов назвав умову

У Кремлі розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару, вважає експерт.

https://glavred.net/ukraine/putin-mozhet-udarit-yadernym-oruzhiem-po-ukraine-zhdanov-nazval-uslovie-10615370.html Посилання скопійоване

Олег Жданов оцінив імовірність ядерного удару РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основне:

Росія може застосувати ТЯО

Масовані удари не приносять користі РФ

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував ймовірну відповідь країни-агресора РФ на дозвіл США наносити далекобійні удари.

"У Росії залишився один варіант відповіді, якщо Путін відпустить гальма, - застосування тактичної ядерної зброї", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел, запаси ракет Росії дають їй змогу здійснити ще 3-4 масовані удари, не більше того.

"З урахуванням виробництва, якщо розтягнути процес місяці на два, щоб встигли щось склепати - на п'ять масованих ракетних ударів", - вважає він.

Співрозмовник каже, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, "тому що блекаут не настав".

"У результаті атаки є лише пошкодження, які Україна активно усуває. Погасити енергетику України Росії не вдалося навіть такою великою кількістю ракет, яка давно не застосовувалася. Росія навіть не може повторити зиму 2022-2023 років, коли ми цілодобово сиділи без світла, їй це не під силу зараз", - уточнив він.

Жданов попереджає, що у Росії залишається лише один варіант - застосування тактичної ядерної зброї.

/ Инфографика Главреда

"Якщо Путін на це зважиться, і, якщо Захід не зробить якихось кроків, щоб цього не допустити. Усі конвенційні способи ескалації конфлікту Росія вже використала", - додав Жданов.

Ядерний шантаж РФ - останні новини за темою

Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Нагадаємо, раніше Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

Як повідомляв раніше Главред, у Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

Більше новин:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред