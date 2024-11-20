Мороз -8, снігопади та ожеледиця: Україну накриває дуже потужна негода

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України.

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Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

У яких регіонах будуть снігопади, ожеледь та ожеледиця

Де синоптики прогнозують -8

Погода в Україні 19 листопада буде сніговою та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що завтра ускладнюються погодні умови. Будуть сильні опади та штормовий вітер. Очікується ожеледь та ожеледиця. Вже з 22-го листопада по всій Україні сильно похолоднішає.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: ventusky

Погода 19 листопада

В Україні 19 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у багатьох областях України. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У багатьох областях України будуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с.

"У західних областях вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг; температура вночі 0-5°, в Карпатах до 8° морозу, вдень близько 0°. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг та дощ, вночі подекуди значні опади, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-3° тепла. На решті території помірні, місцями значні дощі; температура вночі 5-10° тепла, в Криму до 14°, вдень 7-12°, на південному сході країни 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 19 листопада в Україні буде холодно та сніжно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+15 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: meteoprog

Погода 19 листопада у Києві

У Києві 19 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ, мокрий сніг. Місцями може бути навіть налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі та вдень 0-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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