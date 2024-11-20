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Мороз -8, снігопади та ожеледиця: Україну накриває дуже потужна негода

Ангеліна Підвисоцька
20 листопада 2024, 19:40оновлено 20 листопада, 20:28
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Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України.
Погода, снег
Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну прийде похолодання
  • У яких регіонах будуть снігопади, ожеледь та ожеледиця
  • Де синоптики прогнозують -8

Погода в Україні 19 листопада буде сніговою та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що завтра ускладнюються погодні умови. Будуть сильні опади та штормовий вітер. Очікується ожеледь та ожеледиця. Вже з 22-го листопада по всій Україні сильно похолоднішає.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Мороз -8, снігопади та ожеледиця: Україну накриває дуже потужна негода
Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: ventusky

Погода 19 листопада

В Україні 19 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у багатьох областях України. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У багатьох областях України будуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с.

"У західних областях вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг; температура вночі 0-5°, в Карпатах до 8° морозу, вдень близько 0°. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг та дощ, вночі подекуди значні опади, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-3° тепла. На решті території помірні, місцями значні дощі; температура вночі 5-10° тепла, в Криму до 14°, вдень 7-12°, на південному сході країни 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 19 листопада в Україні буде холодно та сніжно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+15 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+3 градусів.

Мороз -8, снігопади та ожеледиця: Україну накриває дуже потужна негода
Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: meteoprog

Погода 19 листопада у Києві

У Києві 19 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ, мокрий сніг. Місцями може бути навіть налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі та вдень 0-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Мороз -8, снігопади та ожеледиця: Україну накриває дуже потужна негода
Прогноз погоди в Україні на 21 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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