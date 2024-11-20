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Загроза ядерного удару: чи може Україна збивати ракети РС-26 "Рубіж" - ЗМІ

Юрій Берендій
20 листопада 2024, 18:39
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Системи "Patriot" у випадку загрози застосування ракет середньої дальності РС-26 "Рубіж" можуть виявитись неефективними, вказує аналітик.
Загроза ядерного удару: чи може Україна збивати ракети РС-26 'Рубіж' - ЗМІ
Чи може Україна збивати ракети РС-26 "Рубіж" - Defense Express / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Ракету РС-26 "Рубіж" не можна буде перехопити системами "Patriot"
  • Україна буде змушена просити в США потужніші системи ППО

Для ефективного перехоплення російських балістичних ракет середньої дальності РС-26 "Рубіж", здатних нести ядерний заряд, Україні необхідно звернутися до США з проханням надати мобільний протиракетний комплекс THAAD. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

Експерт зазначив, що ракета РС-26 давно готова до використання. Вона є відпрацьованою розробкою, яка успішно пройшла випробування. За оцінками самих росіян, ця ракета була готова до прийняття на озброєння ще у 2018 році.

відео дня

"Він навіть готувався до виробництва в рамках державної програми озброєння РФ 2018-2025 років. Тільки тоді, схоже, що Кремль вирішив обрати інший проект по ракеті середньої дальності, який ми знаємо як "Іскандер-К", - сказав він.

Експерт зауважує, що коли цього літа кремлівські лідери оголосили про плани розгорнути виробництво ракет малої та середньої дальності, це могло свідчити про намір відновити роботу над РС-26 "Рубіж".

"Тим більше, що мова про малогабаритну міжконтинентальну балістичну ракету, яка справді за російським задумом повинна мати дальність пуску від 2000 до 6000 км", - зауважив Киричевський.

Він підкреслює, що хвилювання щодо можливого використання цієї ракети є обґрунтованим через питання, чи здатні нинішні системи ППО перехоплювати таку загрозу.

Кириченко зазначає, що у разі реальної небезпеки від РС-26 Україні необхідно просити у США більш потужні системи захисту, ніж Patriot. Він пояснює, що система Patriot спроектована для протидії балістичним ракетам малої дальності, таким як "Іскандер", тоді як РС-26 належить до категорії ракет середньої дальності, для яких потрібен інший рівень протиповітряної оборони.

"Щоб збивати такі ракети, потрібно просити хоча б THAAD, яким недавно американці прикривали Ізраїль. Або можна попросити ще більш екзотичну річ. Там є два види наземних пускових установок в ЗС США - під морську зенітну ракету SM-6, яка дуже дорога, але призначена збивати балістичні ракети середньої дальності", - пояснив експерт.

Загроза ядерного удару: чи може Україна збивати ракети РС-26 'Рубіж' - ЗМІ
Що відопо про РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Ракета РС-26 "Рубіж" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в українському інформаційному просторі поширюються повідомлення про можливий удар РФ по Україні стратегічною балістичною ракетою РС-26 "Рубіж". Главред з’ясував, що це за ракета і наскільки вона становить реальну небезпеку.

Водночас закриття посольства США в Києві пов’язане не з ядерними погрозами Росії, а із ризиком комбінованих атак. Таку інформацію повідомило джерело в посольстві США українським ЗМІ.

Аналітик Шон Белл у коментарі Sky News зазначив, що після дозволу Заходу на удари по цілях углиб російської території, російський диктатор Володимир Путін вирішив посилити атаки на Київ, реагуючи на це із "гнівом і роздратуванням". На думку експерта, посольства в столиці України можуть стати потенційними цілями цих атак.

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Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

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війна в Україні ракета "Рубіж"
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