РФ готує нові обстріли по Україні: у ЗСУ попередили, коли очікувати удару

Наталія Гуменюк повідомила, що країна-агресорка почала нетипово використовувати тактичну авіацію, виключно для збору інформації.

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Росія готує нові обстріли по Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, поліція Сумської області

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що останніми днями в ОК "Південь" спостерігають активізацію розвідувальних дронів.

"Учора ввечері ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складніше. Все це може свідчити про підготовку майбутніх атак", - повідомила Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона також додала, що останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. За словами Гуменюк, цим ворог намагається компенсувати відсутність літака А-50.

відео дня

Начальниця пресцентру додала, що ворог також почав нетипово використовувати тактичну авіацію, виключно для збору інформації.

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Ракетний удар по Україні 22 березня

Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України.

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.

Стало відомо, що по ДніпроГЕС було два прямих влучання. В Укргідроенерго повідомили, що доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання, адже під ударом опинилися ГЕС-1 і ГЕС-2. Наслідки ракетного удару будуть зрозумілі впродовж дня.

У МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня. Ігор Клименко повідомив, що відомо про 2 загиблих людей і щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 людини там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

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