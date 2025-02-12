Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готується до війни проти країн Європи: в РНБО назвали цілі Кремля та терміни

Юрій Берендій
12 лютого 2025, 23:04
205
Росія може бути готова до агресії проти країн Європи вже через 4-6 років, якщо Захід не вживатиме заходів для знищення логістики РФ, зазначив Коваленко.
РФ готується до війни проти країн Європи: в РНБО назвали цілі Кремля та терміни
Коли Росія може напасти на Польщу та країни Балтії - прогноз РНБО / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Коваленко:

  • Росія вже здійснює провокації проти країн Європи
  • Кремль може бути готовим до агресії проти Балтійських країн та Польщі вже через 4-6 років

Якщо Захід не посилить санкції проти Росії та не збільшить постачання озброєння Україні, а країні-агресорці вдасться стабілізувати економіку, то через 4–6 років Москва може розпочати наступ на країни Балтії та Польщу. Про таку загрозу заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко в коментарі 24 каналу, наголосивши, що Росія використовує європейську бюрократичну повільність і вже здійснює провокації в Європі.

Президент України Володимир Зеленський також попередив, що Росія планує збільшити армію на 150 тисяч осіб і може атакувати Польщу та Литву з території Білорусі. Якщо Захід не вживе заходів для знищення російської логістики в тилу, загроза подальшої агресії стане ще реальнішою.

відео дня

"Через 4 – 6 років росіяни разом із КНДР та Іраном можуть бути готові до агресії проти країн Балтії та Польщі", – наголосив керівник ЦПД.

Коваленко зазначив, що Росія вже здійснює гібридні атаки в Європі, зокрема обриви кабелів, вибухи на складах та польоти дронів над військовими об’єктами. Мета таких дій — спостереження за реакцією країн НАТО та аналіз ефективності їхніх структур безпеки.

За його словами, ще до повномасштабного вторгнення Білорусь використовувалася як платформа для провокацій. Зокрема, під час кризи на польсько-білоруському кордоні російські спецслужби разом із білорусами застосовували мігрантів із Сирії, щоб створити хаос та продемонструвати неспроможність ЄС контролювати ситуацію.

Коваленко також наголосив, що Європа фактично програла інформаційну війну, а уряди та структури, відповідальні за протидію дезінформації, не змогли належним чином відреагувати на виклики.

"Єдине, можна виділити Францію. Там дійсно робляться правильні речі, зокрема щодо проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти Росії. Велику Британію не включаю, бо мовиться саме про країни ЄС", – додав він.

Голова ЦПД наголосив, що мільярдер Ілон Маск уже виступав із закликом реформувати НАТО, щоб пристосувати його до нових умов ведення війни, зокрема з використанням дронів, засобів радіоелектронної боротьби та сучасного озброєння, яке частково замінює військових.

Він зауважив, що в Альянсі досі дотримуються традиційного підходу, де, наприклад, танки Leopard вважаються серйозною силою, хоча війна в Україні довела, що їхня ефективність у сучасних бойових умовах є обмеженою.

"Росія сподівається на європейську забюрократизованість та повільність. У порівнянні з Європою росіяни швидше адаптуються до умов, і технологічний прогрес у них йде швидше, ніж у країн НАТО. Тож вони розраховують, що все так і залишиться й вони здійснять певні акти агресії", – підсумував Коваленко.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові КНДР, які воюють на боці Росії в Курській області, змінили тактику ведення боїв. Про це повідомив командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

Очільник ГУР Кирило Буданов під час Американсько-українського бізнес-форуму у Вашингтоні заявив, що Росія планує спершу захопити Україну, а потім використовувати її ресурси та військово-промисловий комплекс для війни проти країн Заходу.

Українські сили завдали значних втрат військовим КНДР, які беруть участь у боях на боці РФ. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist повідомив, що під час останньої атаки було знищено цілу бригаду північнокорейських військових.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

23:46Світ
Миротворці і "потужні пакети допомоги": Умєров розповів про результати "Рамштайну"

Миротворці і "потужні пакети допомоги": Умєров розповів про результати "Рамштайну"

22:58Україна
Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни - Єрмак

Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни - Єрмак

22:35Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти цифру 8

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти цифру 8

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

Останні новини

23:46

"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

23:39

Як можна подрібнити цукор у пудру в домашніх умовах: результат приємно здивує

23:04

РФ готується до війни проти країн Європи: в РНБО назвали цілі Кремля та терміни

22:58

Миротворці і "потужні пакети допомоги": Умєров розповів про результати "Рамштайну"

22:50

Молода дружина 75-річного Річарда Гіра показала смішне селфі з актором

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:35

Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни - ЄрмакВідео

22:35

Де помилка на картинці: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 5 секунд

22:32

"Я стала бабусею": Сєдокова приголомшила черговою новиною

22:17

"Новий етап": співачка MamaRika повідомила про кардинальні зміни в житті

Реклама
22:11

Переговори в Москві та дзвінок Трампа Зеленському: головні новини України (дайджест)

22:04

Зняла спідницю: зрадниця Лоліта закотила бунт під час концерту

21:46

Найкрутіша домашня шаурма швидкого приготування - пальчики оближешВідео

21:40

Вже скоро ліки подешевшають на 30%: Зеленський назвав дату

21:30

Зеленський провів засідання РНБО: введено санкції проти Порошенка

21:12

Яке вино обрати: як приготувати смачний глінтвейн

20:59

Долар та євро раптово "злетіли": НБУ встановив новий курс валют

20:38

Рідні проситимуть ще: рецепт дуже смачних пиріжків із незвичайною начинкоюВідео

20:31

Анна Кошмал здивувала Мережу стійкою на руках на останніх термінах вагітності

20:00

Перша країна НАТО заявила, що захищатиме Україну у разі нового нападу РФ - ЗМІ

19:56

"Лізуть, як таргани": Солдати КНДР змінили тактику в Курській області

Реклама
19:49

Взяли на гарячому: у російської ведучої Варнави горе в родині

19:44

"Настав час зупинити війну": перші подробиці розмови Трампа і Зеленського

19:41

Україну накриє 15-градусний мороз і сипатиме сніг: відома дата похолодання

19:39

У якій склянці найбільше води: лише одиниці здогадаються за 5 секунд

19:12

РФ хоче захопити Україну і використовувати її ВПК проти Заходу - Буданов

19:10

Про бажання Путіна закінчити війнуПогляд

19:08

Чи можна купляти речі на секонд-хенді: відповідь священникаВідео

19:05

Інна Мірошниченко розповіла, чому 3-річний Марсель їздив до лікарні

19:03

Помер зірка фільму "Форсаж"

19:02

"Переговори почнуться негайно": перші деталі розмови між Трампом і Путіним

18:57

ЗСУ знищили бригаду солдатів КНДР: Зеленський розповів про розгром на Курщині

18:52

Україна отримала від США угоду про партнерство: перші деталі

18:38

"Є план Б": Зеленський назвав альтернативу членству України в НАТО

18:15

Як перевірити двигун при купівлі авто: потрібен лише аркуш паперу

17:58

Путін прийняв важливе рішення щодо війни: Зеленський розкрив деталі

17:47

Суд у Німеччині дозволив екстрадицію українця, який утік від мобілізації

17:25

"ЗСУ не вийдуть на довоєнні кордони": глава Пентагону США - про мирний договір

17:25

Незабутньо смачна намазка з 2 інгредієнтів: дуже смачний рецепт

17:18

Чому на футболках з'являються крихітні дірочки: відповідь здивує багатьох

17:14

"Європа буде окупована": Зеленський виступив із тривожною заявою

Реклама
16:56

Ціни впали до невпізнання: в Україні рекордно подешевшав важливий продукт

16:38

Київський картонно-паперовий комбінат удосконалює лінійку "Диво Преміо" – нове тиснення для додаткового комфорту новини компанії

16:30

Зрив мирної угоди Джонсоном у 2022 році: Зеленський розставив крапки над "і"

16:28

Будуть свіжими в 3 рази довше: лайфхак, як зберігати овочі в холодильникуВідео

16:27

"Дуже небезпечно": Зеленський застеріг США від прямих контактів із РФ

16:24

Українська співачка розповіла, як із нею вчинила Тіна Кароль - деталі

16:20

Позбудетеся негараздів: що потрібно зробити вдома 13 лютого, прикмети

16:17

Спецпредставник Трампа у Москві: що говорили про Україну та яку угоду уклали

15:51

"Я не ваша і не російська": Ада Роговцева заворожила своєю позицією

15:49

В Україні потеплішає, але невдовзі випаде сніг - погода на День святого Валентина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти