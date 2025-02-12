РФ готується до війни проти країн Європи: в РНБО назвали цілі Кремля та терміни

Росія може бути готова до агресії проти країн Європи вже через 4-6 років, якщо Захід не вживатиме заходів для знищення логістики РФ, зазначив Коваленко.

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Коли Росія може напасти на Польщу та країни Балтії - прогноз РНБО / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Коваленко:

Росія вже здійснює провокації проти країн Європи

Кремль може бути готовим до агресії проти Балтійських країн та Польщі вже через 4-6 років

Якщо Захід не посилить санкції проти Росії та не збільшить постачання озброєння Україні, а країні-агресорці вдасться стабілізувати економіку, то через 4–6 років Москва може розпочати наступ на країни Балтії та Польщу. Про таку загрозу заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко в коментарі 24 каналу, наголосивши, що Росія використовує європейську бюрократичну повільність і вже здійснює провокації в Європі.

Президент України Володимир Зеленський також попередив, що Росія планує збільшити армію на 150 тисяч осіб і може атакувати Польщу та Литву з території Білорусі. Якщо Захід не вживе заходів для знищення російської логістики в тилу, загроза подальшої агресії стане ще реальнішою.

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"Через 4 – 6 років росіяни разом із КНДР та Іраном можуть бути готові до агресії проти країн Балтії та Польщі", – наголосив керівник ЦПД.

Коваленко зазначив, що Росія вже здійснює гібридні атаки в Європі, зокрема обриви кабелів, вибухи на складах та польоти дронів над військовими об’єктами. Мета таких дій — спостереження за реакцією країн НАТО та аналіз ефективності їхніх структур безпеки.

За його словами, ще до повномасштабного вторгнення Білорусь використовувалася як платформа для провокацій. Зокрема, під час кризи на польсько-білоруському кордоні російські спецслужби разом із білорусами застосовували мігрантів із Сирії, щоб створити хаос та продемонструвати неспроможність ЄС контролювати ситуацію.

Коваленко також наголосив, що Європа фактично програла інформаційну війну, а уряди та структури, відповідальні за протидію дезінформації, не змогли належним чином відреагувати на виклики.

"Єдине, можна виділити Францію. Там дійсно робляться правильні речі, зокрема щодо проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти Росії. Велику Британію не включаю, бо мовиться саме про країни ЄС", – додав він.

Голова ЦПД наголосив, що мільярдер Ілон Маск уже виступав із закликом реформувати НАТО, щоб пристосувати його до нових умов ведення війни, зокрема з використанням дронів, засобів радіоелектронної боротьби та сучасного озброєння, яке частково замінює військових.

Він зауважив, що в Альянсі досі дотримуються традиційного підходу, де, наприклад, танки Leopard вважаються серйозною силою, хоча війна в Україні довела, що їхня ефективність у сучасних бойових умовах є обмеженою.

"Росія сподівається на європейську забюрократизованість та повільність. У порівнянні з Європою росіяни швидше адаптуються до умов, і технологічний прогрес у них йде швидше, ніж у країн НАТО. Тож вони розраховують, що все так і залишиться й вони здійснять певні акти агресії", – підсумував Коваленко.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові КНДР, які воюють на боці Росії в Курській області, змінили тактику ведення боїв. Про це повідомив командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

Очільник ГУР Кирило Буданов під час Американсько-українського бізнес-форуму у Вашингтоні заявив, що Росія планує спершу захопити Україну, а потім використовувати її ресурси та військово-промисловий комплекс для війни проти країн Заходу.

Українські сили завдали значних втрат військовим КНДР, які беруть участь у боях на боці РФ. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist повідомив, що під час останньої атаки було знищено цілу бригаду північнокорейських військових.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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