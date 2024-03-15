УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Війна в Україні може затягнутися на роки: експерт дав тривожний прогноз

Олексій Тесля
15 березня 2024, 09:54
В окупантів є проблема з важким озброєнням на фронті, каже Сергій Кузан.
Війна в Україні може затягнутися на роки: експерт дав тривожний прогноз
/ колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

Росіянам дуже зручно воювати проти України в тому режимі, в якому вони воюють сьогодні, заявив військовий експерт, голова українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

"Вони дійсно мобілізують у середньому близько 1000 осіб щодня, у них багато піхотного озброєння (гранатометів, мінометів, автоматів Калашникова тощо)", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас в окупантів є проблема з важким озброєнням, яка пов'язана з тим, що темпи знищення ЗСУ їхніх запасів у танках та артилерії вищі, ніж росіяни можуть постачати, сказав експерт.

відео дня

"Однак якщо росіяни отримають якусь паузу для можливості накопичити сили, тоді вони спокійно зможуть роками підтримувати зони нестабільності, які вони створюють, у режимі дестабілізації ледве не в будь-якій точці Східної Європи", - зазначив він.

Як приклад з історії співрозмовник нагадав ситуацію в Придністров'ї, де війна сталася ще в 90-х роках минулого століття, проте досі цей регіон є раною на тілі демократичної держави Молдова.

"Те ж саме і на Донбасі, де росіяни діють у режимі підтримки дестабілізації протягом останніх десяти років. Той самий прийом росіяни застосували і в Грузії щодо Абхазії та Південної Осетії. Тобто росіяни зацікавлені у створенні зон напруги. Якщо раніше їх ще обмежувала уявна цивілізованість Російської Федерації, то сьогодні єдиним дієвим механізмом вони бачать терор і залякування", - додав Кузан.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Раніше в Міноборони назвали головну умову підписання миру і завершення війни з РФ. Усі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною і Росією не повинна стати винятком.

Нагадаємо, раніше Андрій Золотарьов оцінив шанси на завершення війни в Україні за Корейським сценарієм. Вступ України до НАТО стане окремим предметом для розмови. Але виникає питання, як прийняти до Альянсу країну з територіальними суперечками.

Як повідомлялося раніше, Україна буде готова розглянути можливість участі представників агресора Росії у Формулі миру Володимира Зеленського, але лише під час Другого саміту миру. Для участі в обговоренні у Москви має бути політична воля до миру. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна Росії та України Сергій Кузан
Реклама

Головне за день

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц

12:00 Ексклюзиви
"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

11:57 Україна
Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

11:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Відмовлюся від королівських обов'язків : Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер 47982

"Відмовлюся від королівських обов'язків": Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ 6895

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку 6452

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку

Матвієнко розкрила прізвище доньки від Мірзояна: Навіть я цього не очікувала 6138

Матвієнко розкрила прізвище доньки від Мірзояна: "Навіть я цього не очікувала"

Останні новини

12:00

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцЕксклюзив

11:57

"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

11:51

Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

11:49

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон

11:47

"Так ганебно "мочать": експерт пояснив, як пожежі на НПЗ б'ють по режиму Путіна

У Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – ГончарУ Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – Гончар
11:45

Розлучений Тищенко засвітився з колишньою дружиною

11:44

Почалось з 14 століття: чому в чоловіків і жінок ґудзики на одязі з різних боків

11:37

Бронь від мобілізації: люди яких професій і чи зможуть "відкупитися"

11:27

Одеса - під ракетним ударом РФ, у місті лунають вибухи: перші подробиці

Реклама
10:52

Китайський гороскоп на 16 березня: Тигр - неповага, Півень - великий успіх

10:52

Ситуація загострилася, окупантам перекинули резерви: у ЗСУ назвали напрямок

10:50

Зірка "Людей Ікс" розповіла про свою важку хворобу і непросту операцію

10:50

"Проукраїнська позиція": відомий ведучий розповів про зрадницю Марченко

10:49

Виростуть моментально: експерти назвали 5 овочів, які потрібно садити в березні

10:42

Під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ: спалахнула потужна пожежа - ЗМІВідео

10:00

"З вами": Пугачова відреагувала на відео Могилевської про обстріл Кривого Рогу

09:54

Війна в Україні може затягнутися на роки: експерт дав тривожний прогноз

09:48

"Подарунок" у вигляді додаткового стажу: хто має право і як допоможе з пенсією

09:42

Медведєв опублікував російську "формулу миру": в ISW пояснили наміри Кремля

09:13

Майбутнє Росії: розпад чи консервація?Погляд

Реклама
08:45

Трьом бригадам терміново перекинули резерви: РФ проривається на сході – Сирський

08:33

Результат війни буде вирішено навесні та влітку: Боррель звернувся до США через Україну

07:58

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту

07:41

"У нас є ядерна зброя": Макрон відповів на погрози Путіна

06:48

Вночі в Україні лунали вибухи: що відомо про наслідки атаки дронів

06:33

Масштаби вражають: як у РФ знищується нафтопереробкаПогляд

06:30

Як прибрати бруд із паперових шпалер: дуже дивний, але робочий спосіб

05:55

Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

05:49

Як відмити верх кухонних шаф: засіб, який відчистить увесь пил і бруд

05:20

Через удари по НПЗ у РФ ввели заборону на вивезення бензину: експерт про наслідки атак

04:45

"2 місяці битимемо по тилах окупантів": Кузан сказав, що змінить ситуацію на фронті

04:00

Зовсім притиснуло: син Анастасії Заворотнюк пішов на підробіток

03:20

Єдиний вихід для України: експерт розповів, як захиститись КАБів

02:45

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху

02:12

4 знаки зодіаку, яким слід триматися подалі від золота

01:40

Яку роль відводять США Україні після війни: експерт назвав три ключові пунктиВідео

00:29

Одне суворе правило: дружина Дауні-молодшого розкрила секрет ідеального шлюбу

14 березня, четвер
23:50

Соліст "Тік" показав фанатам свою юну доньку-красуню

23:37

Відверто про інтим та кризи: Тишкевич розкрила подробиці шлюбу з Томусяком

23:02

Усе у вогні, є загиблі та постраждалі: "шахед" влучив у житловий будинок на ВінниччиніФото

Реклама
22:51

Чого найбільше бояться голуби: як позбутися настирливих птахів

22:46

Дали кілька годин на евакуацію: повстанці анонсували масовану атаку на РФ

22:42

Зухвалий Девід Бекхем показав шикарний прес у басейні

22:27

Самовар сичить, перекриваючи шторм, Або не вірте росіянамПогляд

22:22

Наталка Денисенко екстрено скасувала виступи через хворобу - що сталося

22:19

Невпізнанний: у мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно постарів

22:02

"Ми ніколи не підемо в наступ": Макрон розповів про посилку військ в Україну

21:52

"Ми зазнаємо великих жертв": Охлобистін зробив прогноз для росіян

21:18

Сергій Стерненко. Шок і страх у Бєлгороді, Путін вимагає переговорівВідеоблоги

21:14

У НАТО дали оцінку втратам російської армії в Україні: їхня кількість підскочила

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомСпорт з Анітою ЛуценкоУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти