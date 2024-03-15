Війна в Україні може затягнутися на роки: експерт дав тривожний прогноз

В окупантів є проблема з важким озброєнням на фронті, каже Сергій Кузан.

https://glavred.net/ukraine/voyna-v-ukraine-mozhet-zatyanutsya-na-gody-ekspert-dal-trevozhnyy-prognoz-10550234.html Посилання скопійоване

/ колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

Росіянам дуже зручно воювати проти України в тому режимі, в якому вони воюють сьогодні, заявив військовий експерт, голова українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

"Вони дійсно мобілізують у середньому близько 1000 осіб щодня, у них багато піхотного озброєння (гранатометів, мінометів, автоматів Калашникова тощо)", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас в окупантів є проблема з важким озброєнням, яка пов'язана з тим, що темпи знищення ЗСУ їхніх запасів у танках та артилерії вищі, ніж росіяни можуть постачати, сказав експерт.

відео дня

"Однак якщо росіяни отримають якусь паузу для можливості накопичити сили, тоді вони спокійно зможуть роками підтримувати зони нестабільності, які вони створюють, у режимі дестабілізації ледве не в будь-якій точці Східної Європи", - зазначив він.

Як приклад з історії співрозмовник нагадав ситуацію в Придністров'ї, де війна сталася ще в 90-х роках минулого століття, проте досі цей регіон є раною на тілі демократичної держави Молдова.

"Те ж саме і на Донбасі, де росіяни діють у режимі підтримки дестабілізації протягом останніх десяти років. Той самий прийом росіяни застосували і в Грузії щодо Абхазії та Південної Осетії. Тобто росіяни зацікавлені у створенні зон напруги. Якщо раніше їх ще обмежувала уявна цивілізованість Російської Федерації, то сьогодні єдиним дієвим механізмом вони бачать терор і залякування", - додав Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Раніше в Міноборони назвали головну умову підписання миру і завершення війни з РФ. Усі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною і Росією не повинна стати винятком.

Нагадаємо, раніше Андрій Золотарьов оцінив шанси на завершення війни в Україні за Корейським сценарієм. Вступ України до НАТО стане окремим предметом для розмови. Але виникає питання, як прийняти до Альянсу країну з територіальними суперечками.

Як повідомлялося раніше, Україна буде готова розглянути можливість участі представників агресора Росії у Формулі миру Володимира Зеленського, але лише під час Другого саміту миру. Для участі в обговоренні у Москви має бути політична воля до миру. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.