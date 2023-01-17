РФ готується до масштабних дій на фронті: названо напрямки можливої атаки

Призначення на посаду керівника "СВО" начальника генерального штабу Валерія Герасимова свідчить про концентрацію зусиль в руках однієї людини.

У РФ готуються до активізації бойових дій в Україні / kremlin.ru

Росія готується до масштабних заходів на фронті. Про це свідчать зокрема і кадрові перестановки в керівництві так званою "спеціальною військовою операцією".

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів в інтерв'ю виданню Obozrevatel, що призначення на посаду керівника "СВО" начальника генерального штабу Валерія Герасимова говорить про концентрацію зусиль – і адміністративних, і організаційних, і керівних – в руках однієї людини.

"Очевидно, що і Суровікін, і Герасимов, як і раніше, залишаються на тих посадах згідно штатного розпису. Один - командувач Військово-космічними силами, інший - начальник генерального штабу. Але повнота влади і повноваження зосереджені в руках генерала Герасимова. Очевидно, що це робиться напередодні масштабних заходів, пов'язаних з участю російської армії в рамках "СВО", - сказав Селезньов.

За його словами, у росіян в запасі є щонайменше 150 тисяч мобілізованих, які закінчують підготовку на різних полігонах і в навчальних центрах, і путінська армія буде задіювати їх на якій-небудь ділянці фронту.

"Де саме - про це говорить Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Залужний. Він визначає три ймовірні напрямки. Це схід - спроба російської окупаційної армії вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - нагадав Селезньов.

"Про можливий другий напрямок повідомив генерал Громов - про те, що, якщо армія РФ вийде на адмінкордони цих областей, то, ймовірно, далі вона може рушити на територію Запорізької області й вийти на її адміністративні кордони, реалізуючи той самий план Путіна зі створення квазідержавного утворення "Новоросія". Це важливо для нього, щоб забезпечити "новопридбані" території в межах цих областей України", - додав експерт.

І третій варіант - це спроба знову штурмувати Київ.

"Але якими ресурсами і силами, як Путін зможе організувати цей захід, щоб від нього був якийсь результат, я не знаю. Тому що той же Суровікін одного разу вже намагався реалізувати цю історію, але чим це закінчилося, ми бачили в березні минулого року, коли російська армія була змушена втекти з-під Києва, не домігшись жодних результатів", - резюмував Селезньов.

Ризик нової атаки РФ в Україні

У 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великого наступу у війні проти України. Аналітики Американського Інституту вивчення війни описали кілька можливих сценаріїв.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також заявляв, що Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області й планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни.

Видання Financial Times опублікувало статтю, в якій йдеться, що навіть якщо РФ мобілізує тисячі своїх громадян і зробить нову спробу захопити Київ, прорив на полі бою не зможе принести Росії міцну перемогу.

"Путін перестарався в Україні. Іронічний результат полягає в тому, що Росія, найімовірніше, вийде з цієї війни ще більш зменшеною як глобальна держава", - пише видання.

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