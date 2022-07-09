Ракетний удар по Миколаєву: відбулися вибухи, над містом дим

У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги/ Telegram

У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вони відбулися близько 05:30 ранку в суботу, 9 липня.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Telegram, закликавши очікувати офіційного повідомлення про причини вибухів.

"У місті лунають вибухи. Повітряна тривога триває. Прошу всіх не покидати укриття. Не публікуйте у соцмережах фото наслідків обстрілів до того, як з’явиться офіційна інформація", – написав мер міста.

Повітряну тривогу оголосили о 05:08, а відмінили о 05:58. Поки що офіційної інформації про причини і наслідки вибухів не повідомлялося.

У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги/ скрін

Нагадаємо, попереднього разу Миколаїв обстріляли ракетами 5 липня. Після одного з "прильотів" в місті спалахнула сильна пожежа.

Раніше повідомлялося, що упродовж доби 6 липня Збройні сили України знищили чотири військові склади на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Також ворог втратив багато живої сили й техніки.

Дивіться онлайн новини Миколаєва:

Читайте також: