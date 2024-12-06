РФ готує штурм і закидає диверсантів у Херсон – ексспівробітник СБУ

Важливо:
- РФ намагається постійно тримати в напрузі ЗСУ
- Ворог спробує висаджуватися на островах
Загрозами форсування Дніпра в Херсонській області російські окупанти намагаються постійно тримати в напрузі військових і цивільних на правому березі, заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
"Звичайно, вони будуть висаджуватися на острівцях, створювати якісь позиції, обстрілювати місто Херсон", - наголосив він в ефірі Radio NV.
За даними експерта, уже фіксуються спроби висадки певних невеликих диверсійних груп на території міста Херсон.
"Але наші військові, наші оператори БПЛА постійно перебувають на місці, фіксують переміщення. <...> Тому я б паніку не розганяв, не говорив би, що все, готується великий прорив, великий десант. Але ситуацію треба тримати на контролі, що і роблять наші Збройні сили", - зазначив він.
Коментуючи інформацію про підготовку росіянами 300 човнів для форсування Дніпра, він зазначив, що немає інформації про те, скільки людей РФ готова виділити на цю операцію, а також відсутні дані про залучення ворогом важкої техніки.
"Наші військові буквально в зубах тягнули на цих човнах провізію, воду, медикаменти, боєкомплект. І росіяни постійно скидали по наших човнах скиди. Ми ж розуміємо, це вода. Підривається цей снаряд поруч із човном - навіть якщо військового не пошкодило, не поранило, човен уже починає тонути. Військовий, одягнений у бронежилет, шолом, велика вага на ньому - банально йде на дно. У росіян буде аналогічна історія", - додав Ступак.
Раніше у ЗСУ розкрили плани щодо лівобережжя Херсонської області. Плацдарм бійців ЗСУ в Кринках Херсонської області створює серйозні проблеми для окупантів Росії, сказав представник Сухопутних військ Іван Тимочко.
Нагадаємо, раніше було оголошено евакуацію 50 населених пунктів і частини Херсона. Російський терор посилюється, загарбники застосовують усю наявну зброю та активізували удари дронами. Тому влада на Херсонщині ухвалила важливе рішення.
Як повідомляв Главред, росіян "покришили" на лівобережжі Дніпра - в ЗСУВ "Таврія" порадували втратами ворога. Війська РФ продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Херсонщині та зазнають значних втрат, розповів Дмитро Ліховий.
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Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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